O Grêmio voltou a vencer no Brasileirão e o placar de 2 a 0 sobre o São Paulo, na quinta-feira (16), na Arena, passou por alguns pontos que dão esperança ao torcedor. Carlos Vinícius marcou os dois gols da vitória do Tricolor, que chegou aos 36 pontos no Brasileirão, ocupando a 11ª posição.
Zero Hora elegeu os três motivos para a vitória do Grêmio sobre o São Paulo. Veja abaixo:
Entrada de Pavon
Antes da entrada de Pavon em campo, aos 29 minutos do primeiro tempo, por conta de lesão de Alysson, o Grêmio havia finalizado apenas uma vez. Com o argentino, o Tricolor começou a ser mais incisivo no ataque.
Foi o próprio Pavon que deu o primeiro chute a gol da partida, que parou em uma bela defesa de Rafael. Com o ritmo acelerado, 10 minutos depois da entrada do camisa 7, o Grêmio abriu o placar com Carlos Vinícius.
Oportunismo de Carlos Vinícius
O centroavante mostrou que tem oportunismo, uma característica essencial para quem vive de gols. Ele estava no lugar certo e na hora certa, cuidando a linha de impedimento, para aproveitar a bola bloqueada que sobrou na feição para ele finalizar para o gol.
Depois, Carlos Vinícius mostrou frieza ao cobrar o pênalti que decretou a vitória do Tricolor.
Organização defensiva
Defensivamente, o Grêmio não teve muitos problemas. Além do São Paulo ter feito um jogo pobre ofensivamente, a defesa gremista tem muitos méritos. Foi apenas uma bola chutada no gol de Gabriel Grando.
No final, o clube paulista até colocou uma bola na trave, mas a meta não foi vazada, o que acabou com uma sequência de sete jogos sofrendo gols.
