Três motivos para a goleada sofrida pelo Grêmio para o Bahia

Apostas de Mano, como Pavon e Aravena, tiveram atuação ruim contra os baianos. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio foi goleado na Fonte Nova, no domingo (10), pelo Bahia, pelo Brasileirão. O resultado deixou evidente alguns problemas da equipe treinada por Mano Menezes.

Zero Hora elencou os três motivos para a goleada sofrida para o Bahia. Confira.

Ausência de Arthur

Jogar sem Arthur é sempre um grande problema para o Grêmio, pois ele dá uma dinâmica diferente ao meio de campo. Ele foi preservado, e Noriega foi o titular no meio de campo.

O Tricolor perdeu ofensivamente, pois praticamente não produziu, e na defesa por ceder muito espaço.

Falhas individuais

No primeiro gol, Pavon tentou afastar e colocou a bola para dentro. Gabriel Grando poderia fazer a defesa. No segundo, foram várias pequenas falhas que culminaram no golaço de William José. Kanneman deu um bote na intermediária e abriu um espaço na defesa. Noriega não conseguiu afastar, e o atacante do Bahia finalizou com liberdade.

No terceiro, David Duarte subiu sozinho de cabeça para marcar. Por fim, o quarto gol foi uma falha de Kannemann e Grando, que não se decidiram quem iria na bola, e permitiram que Rodrigo Nestor chegasse antes para finalizar.

Adversário qualificado

Para complementar, o Bahia é um adversário muito qualificado. Além de chegar "mordido" pela derrota na última rodada contra o rival Vitória, o clube tem um bom histórico jogando na Fonte Nova.

O Bahia venceu o Palmeiras e o Flamengo, os dois principais candidatos ao título do Brasileirão.