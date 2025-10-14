Grêmio

Três jogadores do Grêmio são convocados para a Copa do Mundo sub-17; veja lista

Promessas da base gremista estiveram em campo na vitória do Tricolor sobre o Atlético-MG, na segunda-feira, pela partida de ida da final do Brasileirão da categoria

