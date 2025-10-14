Três jogadores do Grêmio são convocados para a Copa do Mundo sub-17; veja lista

Três jovens promessas da base tricolor foram convocados para integrar o grupo comandado por Carlos Eduardo Patetuci, que em novembro disputará a Copa do Mundo sub-17, no Catar.
Foram chamados para a seleção brasileira o zagueiro Luiz Eduardo, o meio-campo Tiaguinho e atacante Gabriel Mec. Todos estiveram em campo na noite de segunda-feira (13), quando o Grêmio goleou o Atlético-MG pela partida de ida da final do Brasileirão da categoria.
Os jovens começam sua jornada rumo à Copa do Mundo da categoria na próxima segunda-feira (20), quando os jogadores se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O grupo ficará concentrado até o dia 28 de outubro, data marcada para o embarque ao Catar.
O Brasil está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia. A estreia será no dia 4 de novembro, contra os hondurenhos, às 9h30min (horário de Brasília). Na segunda rodada, a equipe enfrenta a Indonésia, no dia 7, às 12h45min, e encerra a fase de grupos contra a Zâmbia, no dia 10, às 11h45min.
Confira todos os jogadores convocados
Goleiros
- João Pedro - Santos
- Arthur Nascimento - Bahia
- Lucas Andrade - Vasco da Gama
Defensores
- Angelo Henrique - São Paulo
- Arthur Ryan - Fluminense
- Derick Araújo - Palmeiras
- Luis Eduardo - Grêmio
- Luccas Ramon - Palmeiras
- Vitor Hugo - Cruzeiro
- Vitor Fernandes - Atlético-MG
Meio-campistas
- Zé Lucas - Sport
- Luis Felipe - Palmeiras
- Felipe Morais - Cruzeiro
- Tiago Augusto - Grêmio
- Vinicius Rocha - Santos
Atacantes
- Ruan Pablo - Bahia
- Pietro Tavares - Cruzeiro
- Dell - Bahia
- Andrey Fernades - Vasco da Gama
- Kayke Santos - Athletico
- Gabriel Mec - Grêmio
