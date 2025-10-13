Treino do Grêmio confirma reforços para encarar o São Paulo

Mano Menezes prepara o Grêmio para encarar o São Paulo. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio abriu, na manhã desta segunda (13), no CT Luiz Carvalho, a reta final de preparação para a retomada do Brasileirão. Poupado do jogo-treino do final de semana, Marcos Rocha participou normalmente da atividade. Cuéllar e Carlos Vinícius também têm seus retornos garantidos.

Erick Noriega, que retornou da seleção peruana, realizou atividades físicas na academia do CT. O volante deve participar normalmente dos próximos treinos e estará à disposição para o confronto com o São Paulo. Já Aravena, com um desconforto muscular, passa a ser dúvida.

As presenças de Kannemann e Marlon, que também treinaram normalmente nesta segunda, ainda dependem de liberação do STJD. O tribunal pode, por meio de decisão do presidente, anular os cartões que suspendem a dupla da partida contra o São Paulo.

Uma possível escalação do Grêmio tem: Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo (Kannemann) e Lucas Esteves (Marlon); Cuéllar e Arthur; Edenilson, Alysson e Amuzu; Carlos Vinícius.