Time de ex-técnico do Grêmio vive sequência sem vitórias e crise fora dos gramados

Gustavo Quinteros treinou o Grêmio no começo da temporada e foi demitido na quarta rodada do Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Após passagem abaixo do esperado pelo Grêmio, que culminou na sua demissão em abril, o técnico Gustavo Quinteros vive outro momento negativo na temporada. Com quatro jogos no comando do Independiente, ele ainda não venceu e busca dar fim a uma das maiores sequências negativas do clube. Fora de campo, a crise também existe.

A tradicional equipe, maior vencedora da Libertadores com sete taças, ocupa a lanterna (15º lugar) do Grupo B do Torneio Clausura do Campeonato Argentino. Em 12 jogos, o time soma apenas seis pontos e ainda não venceu. A sequência de partidas sem vencer alcançou 15 jogos, sendo a segunda maior da história do time.

Desde que foi anunciado pelo Independiente, em setembro, Quinteros tem dois empates e duas derrotas. Agora, além do resultado dentro de campo, o treinador também terá de lidar com outra situação.

Após a derrota do time para o San Martin, no domingo (19), por 1 a 0, o atacante Matías Abaldo, titular em todas as partidas com Quinteros, teve fotos polêmicas viralizadas ao participar de um videoclipe de um cantor. Nas imagens, é possível visualizar drinks, dólares espalhados em uma mesa, garrafa de uísque, além de maconha.

Segundo o Clarín, a situação não foi bem vista pela diretoria e por jogadores do Independiente. Nas redes sociais, o jogador uruguaio pediu desculpas e disse que os itens serviram apenas para a gravação do vídeo.

O uruguaio de 21 anos pertence ao Defensor, do Uruguai, e está emprestado ao clube argentino até junho do próximo ano.

Confira a manifestação de Abaldo nas redes sociais