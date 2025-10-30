"Temos que manter a Arena intacta", diz presidente de comissão que supervisionará a gestão do estádio do Grêmio

Clube passa a gerir o estádio a partir de sábado. Renan Mattos / Agencia RBS

A partir de sábado (1º), a Arena do Grêmio, enfim, será do Grêmio. No final de semana, o clube passa a administrar o estádio inaugurado em 2012. Na segunda-feira (27), o Conselho Deliberativo aprovou alterações estatutárias para viabilizar a gestão do espaço pelo clube, após doação do empresário Marcelo Marques. Os conselheiros também criaram a Comissão Permanente da Arena.

A pasta será liderada por Carlos Biedermann, ex-presidente do Conselho. A missão da Comissão será acompanhar assuntos relacionados à Arena — a fiscalização ficará por conta do Conselho Fiscal. Ainda não está delineado qual será o papel dela, nem sua estrutura.

Entre as diretrizes definidas, ficou estabelecido que o estádio será uma espécie de filial do Grêmio, com uma conta separada do clube. Os resultados da Arena serão apurados a cada seis meses. Do lucro líquido, 70% será repassado aos cofres gremistas, desde que os 30% restantes sustentem três meses das despesas do equipamento.

— É uma regrinha que se estabeleceu para evitar o que aconteceu no Olímpico. Ele foi deteriorado e estava numa situação muito complexa, até de nível de segurança, quando se decidiu vir para a Arena. Nós temos que manter a Arena intacta, gerando resultados e com atualização do equipamento — explica Biedermann.

Outro aspecto relevante recai na impenhorabilidade, única exigência feita por Marcelo Marques ao fazer a doação. Desta maneira, o Grêmio está impossibilitado de colocar o estádio como garantia de qualquer tipo. Há, entretanto, uma brecha. A penhora pode ocorrer caso 85% dos conselheiros aprove a medida.

— Eu duvido que isso venha a acontecer. No meu período de gestão (do Conselho), tive dificuldade de chegar a 50% mais um (voto) dos conselheiros para aprovar determinadas mudanças estatutárias. Acho que com 85% é impossível — avalia Biedermann.

Expectativa de lucro

A expectativa é de que a Arena seja superavitária e ajude a gerar caixa para o clube. Ainda não existe uma projeção de quanto o estádio pode arrecadar por temporada. Reclama-se que a Arena Porto-Alegrense, antiga gestora, não disponibilizou dados suficientes sobre a operacionalização do estádio.

Uma projeção inicial de Marcelo Marques é de que o orçamento do Grêmio pode ganhar um incremento de R$ 50 milhões a R$ 100 milhões ao ano.

Também não se bateu o martelo sobre a utilização da Arena para receber shows. No período em que foi pré-candidato à presidência, Marques se mostrou contrário isso. Na visão dele, o dinheiro gerado para o Grêmio pela a realização do evento não compensaria.

— Dou a minha opinião pessoal, acho que shows são importantes. Eles são uma fonte de geração de receitas super importante para a Arena e para o Grêmio no final da história. O importante é que a gente analise exatamente que shows serão esses, que condição técnica existe para a devolução do gramado, especialmente em plenas condições de uso. A prioridade absoluta tem que ser o futebol e a qualidade esportiva. O Grêmio não pode ser prejudicado por jogar num gramado que tenha sido afetado por um show, mas eu acho que as coisas são compatíveis — posiciona-se Biedermann.

A partir de sábado, quase 13 anos depois do primeiro jogo, o Grêmio pode chamar a Arena de sua.