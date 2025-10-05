Súmula de Bragantino x Grêmio detalha expulsão de Kannemann e ofensas contra a arbitragem

Kannemann recebeu o vermelho direto no final do primeiro tempo. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O árbitro Lucas Casagrande detalhou, em súmula, o motivo pela expulsão do zagueiro Kannemann na derrota do Grêmio para o Bragantino na noite de sábado, pelo Campeonato Brasileiro. No documento oficial da partida, há relato ainda de ofensas proferidas contra a equipe de arbitragem por parte do jogador argentino e do diretor de futebol do clube, Guto Peixoto.

A expulsão de Kannemann ocorreu já na parte final do primeiro tempo. O árbitro considerou conduta violenta do zagueiro do Grêmio contra Pedro Henrique, dentro da área, antes de uma cobrança de falta na intermediária. O defensor do Grêmio recebeu vermelho direto, mas houve a marcação de pênalti porque a cobrança ainda não havia sido autorizada.

— Informo que expulsei de forma direta o atleta número 4, Sr. Walter Kannemann por praticar conduta violenta, ao atingir com seu braço o rosto de seu adversário de número 14, Sr. Pedro Henrique Ribeiro Gonçalves, com a bola ainda fora de jogo. Relato ainda que o atleta expulso permaneceu no campo de jogo por cerca de cinco minutos se negando a se retirar após a expulsão — escreveu Casagrande na súmula.

Na sequência deste relato, o árbitro apontou que Kannemann se dirigiu de "forma agressiva à arbitragem" no intervalo de partida, usando o termo "ladrão".

— Relato ainda que, no intervalo, enquanto a equipe de arbitragem se direcionava ao vestiário referido atleta saiu de seu vestiário vindo em nossa direção de forma agressiva, proferindo as seguintes palavras: "fala agora o que eu fiz, seu ladrão", necessitando ser contido pelos seus companheiros e pelo policiamento.

Dirigente também citado

O documento também traz xingamentos que foram proferidos pelo diretor de futebol do Grêmio, Guto Peixoto, no intervalo e no fim da partida no Estádio Cícero Souza Marques.

— Relato que ao retorno para o vestiário da arbitragem no intervalo da partida o Sr. César Augusto Peixoto (diretor de futebol da equipe visitante) se dirigiu ao árbitro da partida protestando e proferindo as seguintes palavras: "olha no meu olho, não era para ter sido expulso," repetidas vezes. O mesmo precisou ser contido pelo policiamento. Informo ainda que o mesmo após o término da partida, abordou novamente a equipe de arbitragem no túnel de acesso ao vestiário, proferindo as seguintes palavras: "você é muito fraco, tem que apitar sub-15, uma vergonha a CBF ter um árbitro como você".

Indignação do Grêmio

O pós-jogo da derrota em Bragança Paulista foi marcado por críticas fortes e indignação do clube gaúcho em virtude dos lances que determinaram a expulsão de Kannemann e do pênalti marcado a favor do Bragantino, que originou o gol da vitória.

Em entrevista coletiva, o diretor de futebol Guto Peixoto afirmou que o clube irá novamente à CBF fazer uma reclamação formal contra a atuação da equipe de arbitragem.

Além disso, há o entendimento que o Tricolor foi prejudicado por três erros da arbitragem nas últimas rodadas do campeonato. Ainda, na saída de campo, o lateral Marlon, que estava envolvido no lance de pênalti marcado a favor do Bragantino, afirmou que o Grêmio está sendo sistematicamente "roubado".