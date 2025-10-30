Siga ao vivo o primeiro turno da eleição para presidente do Grêmio

Os candidatos Odorico Roman e Paulo Caleffi estão no segundo turno das eleições presidenciais do Grêmio. Na noite desta quinta (30), em votação realizada no Auditório da Arena, entre os membros do Conselho Deliberativo, os dois ultrapassaram a cláusula de barreira de 20% dos votos do conselheiros para avançar ao segundo turno das eleições.
O pleito entre os sócios acontece em 8 de novembro, na Arena, com votação pela internet.
Dos 313 votos possíveis, a chapa 2 levou a maioria. A candidatura de Odorico Roman conseguiu 188 votos. Depois, apareceu a chapa de Paulo Caleffi, com 100 votos. A chapa 3, de Jorge Bastos, fez 23 votos. Dois conselheiros votaram em branco.
Acompanhe ao vivo
