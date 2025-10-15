Grêmio

Sem resposta
Notícia

Sem definição do STJD, Grêmio trabalha com ausência de jogadores contra o São Paulo

Presidente do órgão não despachou sobre liminar da Procuradoria, que defendia a anulação dos cartões recebidos por Marlon e Kannemann diante do Bragantino

Filipe Duarte

