Sem definição do STJD, Grêmio trabalha com ausência de jogadores contra o São Paulo

Lateral Marlon (D) estaria suspenso pelo terceiro cartão amarelo. André Ávila / Agencia RBS

Apesar da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ter acatado a tese da anulação dos cartões de Kannemann e Marlon há uma semana, o Grêmio trabalha com a ausência de ambos para enfrentar o São Paulo, nesta quinta-feira (16), na Arena.

A explicação está no fato do presidente do órgão, Luís Otávio Veríssimo, até a manhã desta quarta (15), não ter despachado a liminar, que daria aval à escalação dos dois atletas na retomada do Brasileirão, mediante um julgamento futuro do caso pelo Pleno.

O zagueiro foi expulso contra o Bragantino, no jogo antes da parada da data Fifa, por ter supostamente agredido um jogador adversário. Já o lateral-esquerdo recebeu o terceiro cartão amarelo por reclamação, após a marcação de um pênalti, que gerou a vitória da equipe paulista.

Como não pode ficar esperando pela liberação jurídica, o técnico Mano Menezes tem desenhado a escalação sem a presença da dupla.

Para a lateral, Lucas Esteves deve ser o escolhido. Na zaga, Gustavo Martins e o volante Noriega, que tem atuado improvisado na função, são as alternativas.

Além disso, outro jogador suspenso pelo terceiro cartão amarelo é André Henrique. Para esta vaga, Carlos Vinicius, que está recuperado de lesão muscular, deve retomar a condição de titular.