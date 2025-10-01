Santos x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 26ª rodada da competição. Arte GZH

Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30min, pela 26ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Vila Belmiro, em Santos.

O Tricolor vem de triunfo diante do Vitória, na última rodada. Já o Santos empatou em 2 a 2 fora de casa, contra o Bragantino.

Escalações para Santos x Grêmio

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal, Rollheiser e Guilherme; Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Grêmio: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann, Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Pavon, André Henrique, Alysson. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem para Santos x Grêmio

Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (BA). VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Onde assistir a Santos x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real.

GZH acompanha o jogo em tempo real.

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h30min, com a Central do Torcedor.

A Rádio Gaúcha abre a jornada pelo Gaúcha 2, às 19h30min. A transmissão do jogo será pelo canal principal, a partir das 21h30min.

O Gaúcha Sports Bar exibe a partida.

A RBSTV e o Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Santos e Grêmio

Santos

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Santos chega para o confronto em momento turbulento. O time é o primeiro fora da zona do rebaixamento, com cinco pontos de vantagem sobre o Juventude (27 contra 22). Além disso, não terá Neymar, que está fora pelo menos até novembro.

Grêmio

Com sete pontos conquistados nos últimos nove (empate contra o Botafogo e triunfos no Gre-Nal e diante do Vitória), o Tricolor superou o momento mais complicado, e chegou à primeira página da tabela.

É o 10º colocado, com 32 pontos, 10 de vantagem sobre a zona de rebaixamento. No entanto, sofre com desfalques. Willian e Carlos Vinícius, lesionados, e Marcos Rocha, poupado, estão entre as principais ausências.

