Santos 1x1 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Jogo ocorreu na Vila Belmiro. EDUARDO CARMIM / AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Grêmio e Santos ficaram no empate nesta quarta-feira (1º), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. O 1 a 1 foi garantido por Edenilson e Lautaro Díaz.

O Santos foi superior em grande parte do jogo. O Grêmio tentava achar espaços para criar, mas acabava esbarrando na marcação. Por outro lado, o Peixe deu trabalho para a defesa gremista. Gabriel Grando, titular no lugar do lesionado Tiago Volpi, fez grandes defesas e impediu o Peixe de garantir uma vitória.

Confira os gols e os melhores momentos de Santos 1x1 Grêmio