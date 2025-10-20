Retornos e dúvidas: a situação de oito jogadores do Grêmio para o jogo contra o Juventude

Mano vai aproveitar a semana para a recuperação física. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A partir da tarde desta terça-feira (21), o Grêmio inicia a preparação para a partida contra o Juventude. Mano Menezes terá toda a semana para montar o time que entrará em campo no próximo domingo (26). A expectativa é de que até três titulares retornem à equipe.

Arthur e Alysson, segundo o próprio técnico, foram preservados do jogo contra o Bahia. Ambos apresentaram forte desgaste após o confronto com o São Paulo e, por isso, não foram relacionados para a viagem a Salvador. A tendência é que retornem ao time no fim de semana.

Alex Santana e André Henrique também ficaram fora da delegação que viajou ao Nordeste. O volante sentiu um desconforto muscular e será reavaliado nos próximos dias. Já o atacante foi liberado para resolver assuntos pessoais, pois sua esposa estava na reta final da gravidez.

Thiago Volpi está recuperado do edema na perna esquerda e, ao longo da semana, deve ser liberado para treinar sem restrições. A expectativa é de que o goleiro retome a titularidade na partida contra o Juventude.

A situação que mais preocupa é a de Marcos Rocha. O lateral-direito precisou deixar o campo antes dos 20 minutos do primeiro tempo na derrota para o Bahia. O jogador realizará exames ainda nesta segunda-feira (20) para saber a real gravidade da lesão.

Quem tem retorno garantido para a partida contra o Juventude é Dodi. O volante cumpriu suspensão no final de semana. Apesar de ser reserva, ele é uma alternativa recorrente nas escalações gremistas.

Por fim, a semana também será importante para o retorno de Monsalve. O colombiano está totalmente recuperado da cirurgia no ombro realizada no fim de julho e busca melhorar o condicionamento físico para ficar à disposição da comissão técnica.

