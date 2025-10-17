Retornos, confiança e Arena: os fatores que sustentam o Grêmio para voos mais altos no Brasileirão

Amuzu, Carlos Vinícius e Edenílson tiveram bom desempenho contra o São Paulo. Jeff Botega / Agencia RBS

Venceu e convenceu, contra um adversário que também tenta se colocar como concorrente por vaga à Libertadores. Mais do que um resultado positivo, a partida confirmou a recuperação de jogadores.

Pavon, Edenilson, Lucas Esteves e Amuzu mostraram bom desempenho. Cuéllar, Marcos Rocha e Carlos Vinícius voltaram bem das lesões. E o time ganhou seu segundo jogo consecutivo como mandante no Campeonato Brasileiro. A primeira vez em 28 rodadas.

— Quando o coletivo melhora, os jogadores vem junto. Pavon e Kike entraram bem. Amuzu fez um jogo bem consistente em todos os aspectos. Cedemos poucas oportunidades. Poderíamos até ampliar o placar pelas chances claras que tivemos — apontou Mano Menezes, em sua entrevista coletiva, e completou:

— É aí que podemos melhorar. Outros adversários nos exigirão mais, nos darão menos chances. Tivemos um momento muito importante hoje (quinta-feira) para o Grêmio, com a Arena. Estamos todos felizes. Estamos sentindo essa força que vai se aglomerando. Se o torcedor acreditar na gente, vamos entregar mais vitórias.

Resultado do trabalho diário

O técnico comentou que a evolução do rendimento do time é a confirmação de sinais que ele já obserava no trabalho do dia a dia de treinamentos no CT Luiz Carvalho. Mas agora com os resultados, o torcedor e o ambiente do clube aceitam melhor.

— Não existe milagre. Não se faz tudo em uma semana ou 10 dias. Às vezes não conseguimos nem treinar nesses períodos. Não sou de dar desculpas. Sabia que as coisas melhorariam. Vejo a entrega e dedicação dos jogadores no dia a dia — enfatizou o treinador.

Mano Menezes também ressaltou a confiança que a boa atuação diante do São Paulo traz para o elenco:

— O que mais me deixa contente é que sabemos o que vamos jogar. E várias vezes entramos sem saber por não termos segurança, que iriamos oscilar. É daí para a frente. Estamos mais seguros, mais calmos com a transição e chegamos de forma mais lúcida na frente. E, a partir daí, a confiança aumenta. E vem um ingrediente importante para darmos um salto ainda maior — opinou Mano.

Confiança passada aos jogadores

Autor dos dois gols da vitória, Carlos Vinícius comentou que Mano Menezes já tinha avisado aos jogadores de que os sinais de melhora se confirmariam em campo também.

— O Mano está falando que a equipe está crescendo. Tivemos algumas situações de arbitragem. Vamos crer que foi falha humana, mas não atrapalhou. Estamos atingindo um bom nível. Temos que seguir assim para alcançar a parte de cima da tabela — disse.

Para a viagem a Salvador, Mano ganhará outros dois reforços. Kannemann e Marlon, após cumprirem suspensão contra o São Paulo, voltam a ser opções. Dodi, no entanto, será desfalque após receber o terceiro amarelo. Cuéllar e Noriega são as alternativas para a função.

