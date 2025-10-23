A história de Vitória Skieres de Lima é um retrato da força feminina e jovem que passa a ganhar mais espaço dentro do Grêmio. Aos 24 anos, foi a mais jovem eleita para o Conselho Deliberativo do clube, em setembro. Possivelmente, também é a conselheira mais jovem da história do Tricolor.
Natural de Minas do Leão, a quase 100 quilômetros de Porto Alegre, onde atua como pedagoga e instrutora de teatro, ela se diz gremista desde que nasceu, influenciada pelo pai, Jair, e pelo irmão, Jonatha, que a levavam aos jogos no Estádio Olímpico.
Vivências nas arquibancadas
Nascida em janeiro de 2001, Vitória cresceu justamente numa época difícil do Grêmio: de ostracismo, enquanto o rival conquistou títulos expressivos e vitórias em Gre-Nais. Quando criança, viu seu time passar pela épica Batalha dos Aflitos, a dura derrota para o Boca Juniors na final da Libertadores de 2007, alguns títulos estaduais e eliminações em copas.
Não desistiu, seguiu firme, sempre apoiando o clube. Colheu os louros na reta final de sua adolescência, após goleadas em cima do Inter e enfim o término da seca, com o Grêmio levantando a taça da Copa do Brasil de 2016 e, no ano seguinte a Libertadores.
— O Grêmio só agregou em minha vida, me trouxe grandes experiências e um companheiro, Leandro Soares, um amor que nasceu da relação com o Grêmio — contou Vitória, em entrevista para Zero Hora.
Aproximação com o clube
O envolvimento da jovem com o Grêmio se intensificou em 2019, quando fundou com amigas o Grupão Gurias Gremistas, em Minas do Leão. A iniciativa cresceu, virou Consulado Feminino, e ela passou a atuar como Consulesa, organizando ações sociais, eventos e excursões à Arena. O trabalho foi reconhecido neste ano, com a entrega oficial da carteirinha do Consulado Geral da cidade.
A aproximação com o clube também despertou o desejo de ampliar a voz feminina nos espaços de decisão. Assim, Vitória passou a integrar o Movimento Mulheres do Grêmio (MMG), referência na busca por representatividade no futebol.
Em 27 de setembro de 2025, o sonho se concretizou: foi eleita conselheira pela Chapa 2, ao lado das companheiras Eroni Abella, Sílvia Sarmento e Amanda Lima. A pedagoga possivelmente é a conselheira mais jovem da história do Tricolor — isso só não pode ser confirmado oficialmente porque não existem os registros mais antigos de inscrições ao Conselho.
Defendendo bandeiras dentro do clube
— Levo a responsabilidade de fazer um trabalho incansável pela representatividade feminina e do Interior, levar o Grêmio para minha cidade, minha região, e vice-versa. Estarei disposta e atenta aos diversos assuntos institucionais e sociais, fazendo parte ativa e presencial, mesmo estando a cerca de 93 quilômetros de distância (de Porto Alegre) — destaca a nova conselheira.
Em um ambiente historicamente dominado por homens, Vitória também reconhece os desafios, acreditando na presença feminina como uma transformação no clube:
— O machismo é uma cultura explícita, principalmente no mundo futebolístico. É por isso que estou dando meu nome, para dar voz às meninas e mulheres que têm o Grêmio como seu time do coração. Nós, mulheres, temos muito ainda o que fazer, e estamos dispostas para isso, pois estamos conquistando um lugar que sempre foi e será nosso.
Lista de conselheiras do Grêmio
Atualmente, o Conselho Deliberativo do Grêmio conta com 16 conselheiras, entre eleitas, suplentes e uma jubilada. Desse total, 11 foram eleitas recentemente (com mandato até 2031), quatro são suplentes — três com vínculo até 2031 e uma até 2028 —, além de uma conselheira jubilada.
Com mandato até 2028
- Leticia Boll Vargas
- Morgana Cristina De Souza
Com mandato até 2031
- Adriana Da Silva Vieira
- Amanda De Lima E Silva
- Diloa Dias Da Silva
- Francieli Bolico Lampert
- Nadine Goulart Machado
- Renata Zorzetto
- Silvia Oliveira Sarmento
- Tatiana Tesche Roman
- Vitória Skieres De Lima
Suplentes
- Ana Maria Rodrigues Esquiam (até 2031)
- Camila Benedetti Simoni (até 2031)
- Roseane Maffel (até 2031)
- Voitila Rosa Vargas (até 2028)
Jubilada
- Ema Tereza Facchin Coelho de Souza
Produção: Leo Bender
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.