A história de Vitória Skieres de Lima é um retrato da força feminina e jovem que passa a ganhar mais espaço dentro do Grêmio. Aos 24 anos, foi a mais jovem eleita para o Conselho Deliberativo do clube, em setembro. Possivelmente, também é a conselheira mais jovem da história do Tricolor.

Natural de Minas do Leão, a quase 100 quilômetros de Porto Alegre, onde atua como pedagoga e instrutora de teatro, ela se diz gremista desde que nasceu, influenciada pelo pai, Jair, e pelo irmão, Jonatha, que a levavam aos jogos no Estádio Olímpico.

Vivências nas arquibancadas

Nascida em janeiro de 2001, Vitória cresceu justamente numa época difícil do Grêmio: de ostracismo, enquanto o rival conquistou títulos expressivos e vitórias em Gre-Nais. Quando criança, viu seu time passar pela épica Batalha dos Aflitos, a dura derrota para o Boca Juniors na final da Libertadores de 2007, alguns títulos estaduais e eliminações em copas.

Não desistiu, seguiu firme, sempre apoiando o clube. Colheu os louros na reta final de sua adolescência, após goleadas em cima do Inter e enfim o término da seca, com o Grêmio levantando a taça da Copa do Brasil de 2016 e, no ano seguinte a Libertadores.

— O Grêmio só agregou em minha vida, me trouxe grandes experiências e um companheiro, Leandro Soares, um amor que nasceu da relação com o Grêmio — contou Vitória, em entrevista para Zero Hora.

Aproximação com o clube

O envolvimento da jovem com o Grêmio se intensificou em 2019, quando fundou com amigas o Grupão Gurias Gremistas, em Minas do Leão. A iniciativa cresceu, virou Consulado Feminino, e ela passou a atuar como Consulesa, organizando ações sociais, eventos e excursões à Arena. O trabalho foi reconhecido neste ano, com a entrega oficial da carteirinha do Consulado Geral da cidade.

A aproximação com o clube também despertou o desejo de ampliar a voz feminina nos espaços de decisão. Assim, Vitória passou a integrar o Movimento Mulheres do Grêmio (MMG), referência na busca por representatividade no futebol.

Em 27 de setembro de 2025, o sonho se concretizou: foi eleita conselheira pela Chapa 2, ao lado das companheiras Eroni Abella, Sílvia Sarmento e Amanda Lima. A pedagoga possivelmente é a conselheira mais jovem da história do Tricolor — isso só não pode ser confirmado oficialmente porque não existem os registros mais antigos de inscrições ao Conselho.

Defendendo bandeiras dentro do clube

— Levo a responsabilidade de fazer um trabalho incansável pela representatividade feminina e do Interior, levar o Grêmio para minha cidade, minha região, e vice-versa. Estarei disposta e atenta aos diversos assuntos institucionais e sociais, fazendo parte ativa e presencial, mesmo estando a cerca de 93 quilômetros de distância (de Porto Alegre) — destaca a nova conselheira.

Em um ambiente historicamente dominado por homens, Vitória também reconhece os desafios, acreditando na presença feminina como uma transformação no clube:

— O machismo é uma cultura explícita, principalmente no mundo futebolístico. É por isso que estou dando meu nome, para dar voz às meninas e mulheres que têm o Grêmio como seu time do coração. Nós, mulheres, temos muito ainda o que fazer, e estamos dispostas para isso, pois estamos conquistando um lugar que sempre foi e será nosso.

Lista de conselheiras do Grêmio

Atualmente, o Conselho Deliberativo do Grêmio conta com 16 conselheiras, entre eleitas, suplentes e uma jubilada. Desse total, 11 foram eleitas recentemente (com mandato até 2031), quatro são suplentes — três com vínculo até 2031 e uma até 2028 —, além de uma conselheira jubilada.

Com mandato até 2028

Leticia Boll Vargas

Morgana Cristina De Souza

Com mandato até 2031

Adriana Da Silva Vieira

Amanda De Lima E Silva

Diloa Dias Da Silva

Francieli Bolico Lampert

Nadine Goulart Machado

Renata Zorzetto

Silvia Oliveira Sarmento

Tatiana Tesche Roman

Vitória Skieres De Lima

Suplentes

Ana Maria Rodrigues Esquiam (até 2031)

Camila Benedetti Simoni (até 2031)

Roseane Maffel (até 2031)

Voitila Rosa Vargas (até 2028)

Jubilada

Ema Tereza Facchin Coelho de Souza

