Recuperado de lesão, meia pode reforçar o Grêmio após mais de três meses sem jogar

Monsalve está recuperado de cirurgia no ombro direito. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Além das prováveis voltas de Volpi, Arthur, Dodi e Alysson, o Grêmio poderá ter um retorno para o banco de reservas. Monsalve recuperou o condicionamento físico e poderá ser relacionado. A decisão será da comissão técnica neste sábado (25), véspera da partida.

O meia treinou normalmente nos últimos dias. Monsalve não atua desde 16 julho, quando sofreu uma lesão no ombro direito na derrota contra o Alianza Lima, pela Sul-Americana. Havia uma preocupação pela perda de massa muscular na região operada, mas ele suportou bem os testes e foi liberado definitivamente para o jogo.

O colombiano, agora, aguarda a sinalização do treinador Mano Menezes se será relacionado para o confronto.

Ele tende a ser mais uma peça ofensiva para o treinador como alternativa a Edenilson, que vem atuando mais avançado, e Cristaldo, que perdeu espaço em 2025.