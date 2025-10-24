Grêmio

Contra o Juventude
Notícia

Recuperado de lesão, meia pode reforçar o Grêmio após mais de três meses sem jogar

Decisão sobre o possível retorno de Monsalve será tomada neste sábado (25)

Saimon Bianchini

Rádio Gaúcha e Zero Hora

