Recuperado, Cuéllar é aposta do Grêmio no retorno ao Brasileirão

Cuéllar jogou pela última vez no dia 21 de setembro. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio voltará a disputar o Brasileirão nesta quinta. E no retorno da competição, Mano Menezes terá o reforço de um dos maiores investimentos feitos pelo clube para 2025.

Recuperado de dores musculares, Cuéllar será titular contra o São Paulo. O colombiano foi preparado para retornar ao time sem limitações. Ainda que os problemas físicos o limitaram a apenas 18 jogos pelo Tricolor na temporada, o planejamento é de que ele possa terminar bem o ano.

Após o período de 10 dias de data Fifa, e sem jogar desde a vitória no Gre-Nal do dia 21 de setembro, Cuéllar foi preparado pra voltar nas melhores condições possíveis. A expectativa do jogador e da comissão técnica é de que ele estará pronto para suportar os 90 minutos da partida contra o São Paulo na quinta.

O que pode alterar esse planejamento é o ritmo do jogo. A avaliação é de que o camisa 6 está bem condicionado fisicamente, mas só a reação dele durante o confronto poderá determinar quanto tempo ele poderá estar em campo.

Recuperando o ritmo

No último sábado, na goleada sobre o Brasil-Pel na Arena, o jogador atuou por 30 minutos. A ideia, explicada por Mano Menezes, era garantir que o volante poderia estar bem para dar sequência nos treinos desta semana.

— Nosso objetivo era fazer um trabalho para não perder ritmo. A gente já queria fazer isso nas outras, não conseguimos, tivemos muita gente fora, dessa vez conseguimos fazer duas equipes para controlar essa minutagem que queremos já na segunda-feira continuar o nosso trabalho de preparação para o jogo com o São Paulo. A minutagem para Cuéllar foi a mesma de Carlos Vinícius, só um na primeira parte e outro na última parte. Optamos também por não colocar Marcos Rocha, mas vai estar à disposição. Optamos por não colocar Gustavo Martins, vai estar à disposição — garantiu o treinador.

Dupla com Arthur

Como ele suportou bem a atividade do último final de semana, treinando sem limitações junto aos companheiros nas atividades de segunda e de terça, a expectativa é positiva no clube de que ele estará ao lado de Arthur contra o São Paulo.

Desempenho de G-4

E no seu retorno, o meio-campista estará mais experiente. Cuéllar completou 33 anos na última terça-feira. O colombiano participou apenas de 18 jogos das 52 partidas que o Grêmio disputou na temporada. Mas os números mostram que, com ele em campo, o rendimento da equipe é melhor.

Principalmente no Brasileirão. Após 27 rodadas, o Tricolor tem oito vitórias, nove empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 40%.