Quem são os destaques do sub-17 do Grêmio e como foi a campanha para chegar à final do Brasileirão 

Gurizada gremista eliminou o Palmeiras na semifinal. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

O Grêmio está na final do Brasileirão sub-17 pela terceira vez. Nas outras duas, em 2012 e 2022, terminou com o vice. Agora, liderado por novas jovens promessas, o Tricolor vai em busca do título inédito, em jogos de ida e volta contra o Atlético-MG.

O grande destaque da campanha gremista é o atacante João Borne, um dos principais nome das categorias de base do Grêmio. Com 14 gols, ele é o vice-artilheiro da competição — atrás apenas de Davi Alves, do Athletico-PR, que marcou 19 vezes.

Campanha

Capitão e zagueiro, Luis Eduardo desceu do sub-20 para reforçar o Tricolor na fase final do Brasileirão sub-17. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

A estreia gremista no torneio foi uma amostra de que a equipe brigaria por coisa grande ao bater um dos favoritos ao título fora de casa. O Grêmio venceu o Flamengo, em plena Gávea, por 3 a 2, logo na primeira rodada. Depois, venceu outros 10 jogos nas 18 rodadas seguintes. Teve um aproveitamento de 61%, empatando duas vezes e perdendo outras seis. Garantiu a vaga nas quartas do torneio na última rodada, ao vencer o Santos por 3 a 1: terminou em 5º, com 35 pontos.

Fase final

Na abertura do mata-mata, o Tricolor enfrentou um de seus algozes na primeira fase: o Bragantino. Durante os pontos corridos, a equipe paulista havia vencido o Grêmio, em Eldorado. Porém, nas quartas, o time do técnico Ruimar Kunzel levou a melhor em Bragança, vencendo por 4 a 2.

Na semi, mais um desafio fora de casa. Dessa vez, diante do favoritaço Palmeiras, que teve 80% de aproveitamento na primeira fase — terminando como líder — e havia eliminado o Vasco na etapa anterior. O Tricolor bateu de frente com os favoritos em São Paulo e a vaga na final foi decidida nos pênaltis após empate em 1 a 1. Nas penalidades, o capitão e zagueiro Luis Eduardo fez o gol da classificação.

Agora, o Tricolor enfrentará o Atlético-MG na decisão do torneio de base. O Galo eliminou o Athletico-PR por 3 a 2, em Curitiba, na semi. Ao contrário das outras fases, a final será disputada em ida e volta. O primeiro jogo acontece na segunda-feira (13), às 20h, na Arena do Grêmio. O jogo de volta será na Arena do Galo, no outro sábado, (18), às 11h. .

Outros destaques

Harlley e João Borne são promessas do ataque do Grêmio. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

Além do artilheiro João Borne, o Grêmio tem pelo menos um destaque em cada setor do seu sub-17. Começando pelo gol: com 1m96cm de altura, Gabriel Menegon acumula convocações à seleção brasileira da categoria. Recentemente, o portal Itatiaia afirmou que o atleta tem renovação encaminhada com o clube, depois de ter sido sondado por times da Inglaterra.

Quem também tem experiência na seleção — inclusive usando a faixa de capitão na Amarelinha, assim como no Grêmio — é o zagueiro Luis Eduardo. Assim como ele, os meias Tiaguinho e Gabriel Mec são de categorias acima, mas desceram pro sub-17 para reforçar a equipe na etapa final.

Outro destaque é Harlley. O atacante de 17 anos marcou dois gols na vitória nas quartas, contra o Bragantino.

Produção: Leo Bender

