Quem é quem no time do Grêmio finalista do Brasileirão sub-17

Festa dos jogadores gremistas após a vitória sobre o Palmeiras. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio começa a decidir nesta segunda-feira (13) o título do Brasileirão sub-17 contra o Atlético-MG, na Arena, a partir das 20h. O jogo de volta está previsto para o próximo sábado (18), em Belo Horizonte.

O Tricolor garantiu classificação para a final na última terça-feira, após bater o Palmeiras nas penalidades na Arena Barueri.

Para que o torcedor gremista conheça melhor os atletas que ajudaram o Tricolor chegar à final, Zero Hora conta a trajetória dos 11 titulares contra o Palmeiras. Confira:

O time do Grêmio sub-17

Gabriel Menegon

Um dos alicerces defensivos do time gremista. Foi um dos personagens da classificação para a decisão do Brasileirão sub-17. Sentiu uma lesão contra o Palmeiras e há a expectativa de que atue no jogo final. Tem passagens pela seleção de base.

Vitor Ramon

Conhecido como RJ (nasceu no estado fluminense), é um lateral-direito com bom apoio e com passagens pelo time sub-20 do Grêmio. Fez 39 partidas em 2025.

Luis Eduardo

Capitão da equipe sub-17 gremista, o zagueiro já integra o elenco profissional do Grêmio e desceu para a disputa da fase final do Brasileirão. Assim como outros jogadores do time, tem passagem pela seleção de base.

Nascido em Corrente, Piauí, mas criado desde pequeno em Santa Rita de Cássia, na Bahia, Luis Eduardo chegou ao Grêmio aos 13 anos de idade, em 2021, e nunca mais deixou a equipe tricolor.

David

É considerado um zagueiro de imposição e de velocidade. Já fez 27 jogos na temporada com a equipe sub-17.

Lucas Rian

Natural de Gravataí, é um jogador polivalente, mas tem atuado como lateral-esquerdo na equipe de Ruimar Kunzel. Foi titular em quase toda campanha gremista no Brasileirão sub-17.

Danillo

Mais um jogador gremista com passagem pela seleção de base. O meia é um dos atletas que dá sustentação ao meio de campo gremista. Está no Grêmio desde o sub-13.

Tiago

O menino de 17 anos é literalmente uma cria da base gremista. Apesar de ter nascido em Joinville, em Santa Catarina, Tiago chegou ao Grêmio com nove anos. Já subiu para o time sub-20, mas desceu para a equipe sub-17 para a reta final da competição. É elogiado por sua inteligência e qualidade técnica.

Gabriel Mec

Considerado uma das maiores promessas da base do Grêmio, inclusive recebendo sondagens do Chelsea e do Shakhtar Donestk-UCR. O jogador já atua pela equipe principal e tem duas partidas com o time de Mano Menezes, ainda no Gauchão. Boa técnica e velocidade podem definir o garoto de 17 anos.

Roger

Aos 17 anos, se destacou na categoria de sua idade e subiu para o sub-20 do Grêmio. O jovem atua como um meia direita na equipe gaúcha e tem boa qualidade técnica.

João Borne

Se o Grêmio chegou a final, muito é por conta do atacante. Ele é um dos principais nome das categorias de base do Grêmio. Com 14 gols, é o vice-artilheiro da competição — atrás apenas de Davi Alves, do Athletico-PR, que marcou 19 vezes. Em breve, inclusive, deve estar no elenco profissional.

Harlley

Foi contratado junto ao Nação-SC. O centroavante chegou a Porto Alegre no ano passado. O bom desempenho fez com que ele assinasse seu primeiro contrato profissional com o Grêmio — válido até agosto de 2028.