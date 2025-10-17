Quem é o técnico que conduz o Grêmio na decisão do Brasileirão Sub-17

Ruimar passou pela base gremista nos tempos de jogador, mas faz sucesso como técnico da equipe sub-17 no clube. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

Não é apenas dentro de campo que o time sub-17 carrega o DNA do Grêmio. Essa ligação também é forte na casamata. Aos 35 anos, o técnico Ruimar Kunzel já viveu as mesmas experiências que os jovens sob seu comando estão experimentando.

Uma ligação que vai além também dos dias que corria atrás do sonho de ser jogador na base do Tricolor. Da escolinha ao profissional, o gaúcho de Lajeado tenta confirmar neste sábado (18) a conquista do Brasileirão da categoria.

Atacante nos tempos de jogador, a vocação ofensiva é uma das marcas do seu trabalho como técnico. A goleada por 4 a 1 na partida de ida da decisão do Brasileirão Sub-17 deixou em evidência essa qualidade da equipe.

Por isso, com a vantagem construída na Arena, o Grêmio pode perder por até dois gols de diferença na partida deste sábado, às 11h na Arena MRV, que voltará a Porto Alegre com o título da competição.

— Hoje a gente tem uma equipe bem sólida, bem competitiva, bem competente, bem técnica. E a gente pôde comprovar dentro da Arena um grande jogo hoje (segunda-feira, 13). Obviamente não tem nada definido. Foi uma grande partida, sim. A gente valoriza muito o resultado, a importância dele — disse Ruimar após a primeira final, e projetou o jogo decisivo:

— A gente precisa consolidar lá em Minas. Então é preparar ao longo da semana, manter os pés no chão, trabalhar forte e manter a humildade para que a gente possa ir até Minas Gerais e conquistar um resultado positivo na busca por esse título, que será tão importante para todos nós.

Carreira dentro de campo

Enquanto ainda buscava o sonho de ser atleta, Ruimar teve algumas oportunidades no Interior. Cria do Lajeadense, teve uma oportunidade na base do Juventude em 2004, onde ficou por ano. Depois voltou a jogar no Lajeadense.

Em 2006, ele e o zagueiro Gabriel, que defendeu o clube como profissional em 2016, vieram para a base gremista. Retornou para Lajeado, onde passou a atuar como profissional.

Foi treinado por James Freitas, atual auxiliar de Mano no profissional, no São José em 2007. Rodou por vários clubes de menor expressão até encerrar a carreira e começar a faculdade de educação.

Regresso ao Tricolor

Ruimar regressou ao Grêmio em 2014. Como estagiário, foi contratado para trabalhar no projeto Lapidar. Uma iniciativa para trabalhos específicos, voltados para melhorar fundamentos dos atletas. Depois começou a jornada nas categorias de base.

Foi auxiliar na sub-14 e na sub-15, sub-17, sub-20 e também no nível profissional ao trabalhar com o grupo de transição. Teve uma oportunidade para treinar o time sub-17 em 2023. Após as mexidas mais recentes nas comissões técnicas, voltou a ser técnico da categoria.

Seu trabalho é elogiado no clube pela capacidade de encontrar um modelo de jogo que abrace as características dos atletas. E também pela dedicação. Um investimento que ele e a torcida gremista esperam ser recompensado neste sábado com o título inédito do Brasileirão Sub-17.

