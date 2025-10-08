Quando serão as finais entre Grêmio e Atlético-MG pelo Brasileirão sub-17

Grêmio se classificou nos pênaltis. Angelo Pieretti / Grêmio FBPA

O Grêmio garantiu classificação para a final do Brasileirão sub-17 na terça-feira (7), após bater o Palmeiras nas penalidades na Arena Barueri.

Agora, o Tricolor enfrentará o Atlético-MG na decisão do torneio de base. O Galo venceu o Athletico-PR por 3 a 2, em Curitiba.

Ao contrário das outras fases, a final será disputada em ida e volta. O primeiro jogo acontece na segunda-feira (13), às 20h, na Arena do Grêmio. O jogo de volta será na Arena do Galo, no outro sábado, (18), às 11h. .

O Grêmio desceu jogadores das categorias superiores para a reta final da competição, como Gabriel Mec (profissional), Luís Eduardo (profissional) e Tiago (sub-20). A tendência é de que eles joguem as duas partidas contra os mineiros.