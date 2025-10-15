Qual é a previsão de público para Grêmio e São Paulo pelo Brasileirão

Mais de 14 mil torcedores foram à Arena acompanhar o jogo-treino do Grêmio contra o Brasil-Pel, sábado (11). Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Nesta quinta-feira (16), o Brasileirão será retomado para o Grêmio, após a data Fifa do mês. O Tricolor projeta um bom público para a partida contra o São Paulo. O clube faz promoção exclusiva para o setor sul em alusão ao outubro rosa.

Até às 12h desta quarta-feira (15), o clube calculava cerca de 6,5 mil ingressos comercializados entre sócios e não associados. As vendas estão abertas desde a última semana.

25 mil

O Grêmio estima receber cerca de 25 mil torcedores. As condições climáticas podem interferir num maior ou menor comparecimento.

O horário, relativamente cedo, que gerará congestionamentos para chegar ao estádio, é apontado como um dos motivos que afastam a presença de mais gremistas.

Promoção Outubro Rosa

Em ação alusiva ao Outubro Rosa, as entradas para o setor Gramado Sul custam R$ 60. O valor corresponde à entrada inteira. Sócios ainda contam com desconto de acordo com a modalidade de associação.

(Divulgação/Arena)