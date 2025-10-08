Quais os próximos passos para o STJD anular os cartões de jogadores do Grêmio

O Grêmio comemora o fato da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ter acatado a tese do clube que pede a anulação dos cartões recebidos por Kannemann e Marlon contra o Bragantino, no último sábado (4).
O resultado é qualificado como "inédito e histórico" por jamais ter ocorrido antes, mas a liberação de ambos ainda depende de alguns trâmites jurídicos.
Na manhã desta quarta-feira (8), o procurador-geral Paulo Dantas encaminhou ao presidente do STJD, Luis Otávio Veríssimo, uma Medida Inominada requerendo a concessão de liminar para suspensão imediata dos efeitos jurídicos dos cartões e, consequentemente, da suspensão de ambos para a sequência do Brasileirão.
A expectativa gremista é que o despacho ocorra de forma imediata, deferindo a liminar e enviando o processo para análise do mérito pelo Pleno do STJD. Ou seja, os dois jogadores poderiam ser escalados pelo técnico Mano Menezes no dia 16 de outubro, contra o São Paulo, na Arena. Entretanto, o caso ainda iria a julgamento, em data futuramente divulgada.
Relembre a aplicação dos cartões
A expulsão polêmica de Kannemann ocorreu já na parte final do primeiro tempo da derrota para o Bragantino. O árbitro considerou conduta violenta contra Pedro Henrique, dentro da área, antes de uma cobrança de falta na intermediária. O argentino recebeu vermelho direto, mas não houve a marcação de pênalti porque a cobrança ainda não havia ocorrido.
Já o lateral Marlon recebeu amarelo por reclamação. O jogador esteve envolvido no lance polêmico em que foi marcado pênalti a favor do clube mandante, no final da partida.
