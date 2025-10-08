Grêmio

Tribunal
Notícia

Quais os próximos passos para o STJD anular os cartões de jogadores do Grêmio

Clube aguarda decisão jurídica envolvendo Kannemann e Marlon para poder escalá-los na retomada do Brasileirão

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS