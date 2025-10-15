Quadro tático e resenha com os "engraçados" do vestiário: como Amuzu se comunica no Grêmio

O idioma deixou de ser uma barreira para o atacante do Grêmio, Francis Amuzu. Após oito meses no Brasil, o ganês ainda não aprendeu a falar português, mas conta com a ajuda de "intérpretes" no grupo e já consegue compreender boa parte do vocaulário do futebol, sobretudo as instruções do técnico Mano Menezes e as resenhas dos companheiros.

— (O português) É uma língua difícil, muito difícil. Mas agora eu já entendo bastante o que os jogadores falam nos treinos. Quando fazemos exercícios de posicionamento, eu entendo bem o técnico agora. Falar é que ainda é o mais difícil — revelou o jogador, em entrevista exclusiva a Zero Hora.

Nascido em Gana e com cidadania belga, onde se criou desde os dois anos, Amuzu é fluente em inglês, francês, holandês e em um idioma local de Gana.

Contudo, ainda pronuncia apenas poucas palavras em português, todas elas relacionadas ao contexto do futebol, como "saiu", para sinalizar que a bola está fora, e "esquerda" e "direita", direções essenciais para um ponta.

O futebol tem uma linguagem universal. A linguagem do futebol é uma só. FRANCIS AMUZU Atacante do Grêmio.

Quando precisa se comunicar, conta com a ajuda dos "intérpretes" do elenco do Grêmio.

— Principalmente o Marlon me ajuda muito. O Camilo também sempre me ajuda com as traduções a todo momento. E também Braithwaite, o Willian e o Carlos Vinícius, os que falam inglês. Todo mundo no clube me ajuda muito, e eu sou grato por isso —resume.

Comunicação facilitada

Segundo o ganês, entender as instruções de Mano Menezes não é um problema, especialmente porque o treinador utiliza um quadro, que torna a comunicação mais fácil.

— Antes dos jogos, ele usa um quadro tático para explicar (as orientações), e eu entendo. O futebol tem uma linguagem universal. A linguagem do futebol é uma só. Então não é difícil para mim, dá pra entender. O idioma não é o problema principal — garante.

Amuzu aprendeu ainda a entender as resenhas do vestiário. Sobretudo as piadas daqueles que o atacante considera os mais engraçados do grupo.

— Eu me dou bem com todo mundo, eles riem comigo. O que percebi é que os brasileiros são todos muito gentis. Todo mundo é gentil. Todos querem ajudar, e eu adoro isso — afirma e completa:

— Os caras mais engraçados do vestiário são o Dodi e o Edenilson, sempre estou rindo com eles. Tenho uma boa relação com todo o time.

Ao lado de Edenilson, Amuzu está cotado para ser titular do Grêmio contra o São Paulo, nesta quinta-feira (16), na Arena.