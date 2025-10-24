Promessas da base do Grêmio na seleção sub-17 somam mais de R$ 1 bilhão em multas rescisórias

Tiaguinho e Gabriel Mec na Granja Comary Nelson Terme / CBF

O Grêmio enviou para a seleção brasileira sub-17 as principais joias da base no momento. O meia-atacante Gabriel Mec, o zagueiro Luis Eduardo e o volante Tiaguinho estão na Granja Comary, no Rio de Janeiro, onde o grupo se prepara para a Copa do Mundo da categoria.

Juntos, os três jogadores somam 210 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) em multas rescisórias para clubes de fora do país. Tiaguinho é quem tem a maior cifra em contrato: 100 milhões de euros (R$ 625 milhões). Ele é seguido por Luis Eduardo, com 60 milhões de euros (R$ 374 milhões), e Mec, com 50 milhões de euros (R$ 312 milhões).

Os valores das multas, porém, raramente são executados no momento da venda. Na prática, eles servem para os clubes se protegerem de rescisões inesperadas. Por isso, são cifras altas, para evitar que concorrentes paguem a multa e levem o talento.

Na hora da negociação, os clubes abrem mão dos valores rescisórios, ou da maior parte deles, porque têm interesse na negociação. Para negócios dentro do país, o valor das multas é geralmente menor e respeita o teto de até 2 mil vezes o salário dos jogadores.

Oportunidades e interesse

Nos bastidores, o trio de garotos é visto com grande chance de figurar no time principal no Gauchão de 2026. Além de aprimorar questões táticas e coletivas, precisam, contudo, evoluir em aspectos físicos para sustentar uma sequência com o "time de cima".

Mec disputou dois jogos com a equipe principal neste ano, ambos no estadual. Ele e Luis Eduardo treinam regularmente no CT Luiz Carvalho, sob o olhar de Mano Menezes, e já ficaram no banco em partidas do Campeonato Brasileiro.

O meia-atacante foi alvo neste ano de proposta do Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano ofereceu 15 milhões de euros (R$ 94,2 milhões). O Grêmio quer ao menos 20 milhões de euros para negociar a promessa, que não demonstrou interesse em jogar no Shakhtar no momento.

Gabriel Mec, Luis Eduardo e Tiaguinho se apresentaram à seleção logo após ficarem com o vice do Brasileirão Sub-17. Na final, o Grêmio perdeu a taça para o Atlético-MG, na Arena do Galo.

O Tricolor é o time com mais convocados para a seleção sub-17, ao lado do Palmeiras. O Brasil estreia em 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30min (horário de Brasília).