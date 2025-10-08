Procuradoria do STJD acata tese do Grêmio para suspensão dos cartões de Kannemann e Marlon

Kannemann recebeu cartão vermelho no final do primeiro tempo da partida contra o Bragantino. Ari Ferreira / Bragantino, Divulgação

O Grêmio está mais perto de conseguir a anulação dos cartões aplicados a Kannemann e Marlon na partida contra o Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão, no último sábado (4). Na noite desta terça-feira (7), a procuradoria do STJD acatou a tese do clube que defende a suspensão das penalidades.

O pedido é em caráter liminar. A partir de agora, o presidente do Tribunal pode tomar uma decisão a qualquer momento. Segundo nota divulgada pelo Grêmio, é a primeira vez que o STJD acolhe a tese de um clube.

No pedido liminar, foi argumentado pelo procurador-geral do STJD, Paulo Dantas, que “ao retirar os efeitos jurídicos dos cartões aplicados, de forma grosseiramente equivocada, a Justiça Desportiva brasileira atuará em sintonia com as melhores práticas internacionais”.

Foi citado ainda o exemplo sobre a recente decisão da Conmebol pela anulação do cartão vermelho aplicado ao atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, contra o Estudiantes:

“A CONMEBOL assim deliberou para garantir a ordem desportiva e a credibilidade da Libertadores, que ficaria seriamente abalada se fosse mantida a completamente equivocada decisão disciplinar contra o jogador. Ao mesmo tempo, a partida foi preservada, assegurando, assim, o desenrolar da competição", diz o trecho.

Relembre a aplicação dos cartões

A expulsão polêmica de Kannemann ocorreu já na parte final do primeiro tempo. O árbitro considerou conduta violenta contra Pedro Henrique, dentro da área, antes de uma cobrança de falta na intermediária. O argentino recebeu vermelho direto, mas não houve a marcação de pênalti porque a cobrança ainda não havia ocorrido.

Já o lateral Marlon recebeu amarelo por reclamação. O jogador esteve envolvido no lance polêmico em que foi marcado pênalti a favor do clube mandante, no final da partida.

Confira a nota do Grêmio na íntegra

O Departamento Jurídico do Grêmio conquistou agora à noite um resultado inédito e histórico no cenário do futebol brasileiro. Pela primeira vez a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou a tese de um Clube e está pedindo ao STJD a suspensão dos efeitos dos cartões aplicados a dois atletas durante uma partida.

O pedido é em caráter liminar. A partir de agora, o presidente do Tribunal pode tomar uma decisão a qualquer momento. O Grêmio espera pela suspensão dos cartões dados aos atletas Kannemann (vermelho) e Marlon (amarelo), aplicados durante o jogo contra o Bragantino, no último sábado, em Bragança Paulista.

A partida ficou marcada por dois erros graves de arbitragem, que interferiram no resultado e provocaram, por parte da CBF, o afastamento da dupla de arbitragem da partida, Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior.

O Grêmio acompanha o caso de perto e vem tomando medidas para defender uma arbitragem justa, mais qualificada e que não interfira no resultado das partidas.