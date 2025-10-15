Prestes a completar 100 jogos pelo Grêmio, Dodi celebra: "Me sinto uma parte importante do grupo"

Pelo Tricolor, Dodi foi campeão do Gauchão do ano passado e da Recopa Gaúcha de 2025. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Contratado para a temporada de 2024, Dodi está prestes a chegar a uma marca expressiva no Grêmio. Na próxima vez que entrar em campo, o volante de 29 anos completará 100 jogos com a camisa gremista.

Pode ser já contra o São Paulo, nesta quinta-feira (16), pela 28ª rodada do Brasileirão, na Arena. Embora não esteja cotado para o time titular e tenha perdido um pouco de espaço após a chegada de Arthur e a evolução de Cuéllar, Dodi tem sido presença frequente nas partidas do Tricolor.

— Fico muito feliz e orgulhoso por alcançar os 100 jogos. É uma marca importante, ainda mais por tudo o que o Grêmio representa. Desde que cheguei, sempre busquei dar o meu melhor em cada jogo. Só tenho a agradecer a todos que fazem parte do dia a dia e me ajudaram até aqui — celebrou o jogador, através de sua assessoria.

Ao longo deste período, Dodi somou três assistências e um gol — esse contra o CSA, na ida da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar das poucas participações diretas em gols, o volante já foi considerado peça-chave do time em diversas ocasiões, tanto por Renato Portaluppi, treinador gremista na temporada passada, quanto por Mano Menezes.

Campeão do Gauchão do ano passado e da Recopa Gaúcha de 2025, Dodi corrobora com os elogios ao se dizer "parte importante" do elenco:

— Quando cheguei, sabia que precisaria trabalhar muito para conseguir meu espaço. Fui evoluindo com o tempo, consegui me firmar e hoje me sinto uma parte importante do grupo. Também tive conquistas que foram marcantes para mim. Vivi grandes momentos com essa camisa e sigo motivado para continuar ajudando a equipe.

Foco no restante da temporada

— Conquistamos pontos importantes nos últimos jogos que nos deram mais confiança nessa reta final. Isso é fruto do trabalho e do esforço de todos. Agora temos que manter o foco até o fim e seguir nos dedicando em cada jogo, para terminar o campeonato da melhor forma possível — projetou Dodi.