Prejudicado por lesões, Bragantino cai de rendimento após o Mundial e busca reabilitação no Brasileirão diante do Grêmio

Última vitória do Massa Bruta foi há mais de um mês, contra o Fluminense. Ari Ferreira / Bragantino

Próximo adversário do Grêmio no Brasileirão, o Bragantino é mais um dos times que vem sofrendo após a parada do Mundial de Clubes. A tentativa de virar a chave e se reencontrar com as vitórias é justamente contra o Tricolor, no sábado (4), às 18h30min, em Bragança Paulista.

Nos últimos 15 jogos (contando as duas partidas da eliminação da Copa do Brasil, para o Botafogo), o clube tem apenas uma vitória: contra o Fluminense, no dia 23 de agosto, pelo placar de 4 a 2. No recorte dos últimos cinco jogos, são apenas três pontos conquistados no Brasileirão.

A reportagem de Zero Hora ouviu jornalistas que cobrem o dia-a-dia do Massa Bruta para entender os motivos da queda de rendimento.

Desfalques atrapalham após o Mundial

Fernando Seabra não conseguiu encontrar alternativas defensivas para o time. Ari Ferreira / Bragantino

A arrancada do time no início do Brasileirão foi promissora. Após a vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Vasco, em junho, na 11ª rodada, o time era terceiro colocado, com um ponto a menos que o líder Flamengo.

No entanto, a parada de um mês para o Mundial de Clubes foi prejudicial para o Massa Bruta. A retomada do Brasileirão trouxe uma sequência pesada de jogos, aos quais o Bragantino não resistiu fisicamente.

A sequência de lesões atrapalhou o time. Essa é a avaliação de Rodrigo Seixas, setorista do Bragantino no Correio de Atibaia.

— Perdeu o embalo depois do Mundial. São muitos jogos seguidos, os jogadores vão cansando e se machucando. Foram períodos com 11 desfalques — analisou.

Ainda assim, a avaliação é de que o técnico Fernando Seabra não conseguiu encontrar soluções diante do elenco curto, o que fez com que a pressão, especialmente externa, aumentasse sobre ele. Essa é a leitura de Diego Pérez, repórter da 102.1 FM, de Bragança Paulista. Especialmente no que diz respeito ao sistema defensivo:

— (A defesa) caiu muito de rendimento individual. Jogadores considerados líderes do elenco (como Cleiton e Pedro Henrique), tiveram queda de produção — afirmou.

O time sofreu gols em todos os 16 jogos desde a volta do Mundial. Neste recorte, são 30 bolas na rede do Bragantino. Apesar da sequência ruim, a gordura acumulada no início faz com que, ao menos por enquanto, não se fale em rebaixamento pelos lados de Bragança Paulista:

— Por enquanto, não há esse temor. Mas muito por conta da campanha sólida no primeiro turno. Além disso, os times abaixo na tabela seguem "patinando" — avalia.

Volta de um velho conhecido?

Juninho Capixaba estava lesionado desde julho, e pode voltar ao time titular contra o Grêmio. Ari Ferreira / Bragantino

Um velho conhecido da torcida gremista pode retornar ao time titular. Trata-se do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, ainda em julho.

Contra o Mirassol, Capixaba retornou ao time depois de mais de dois meses longe dos gramados. Contra o Grêmio, há expectativa de que o jogador comece entre os 11 titulares.

Durante a ausência, o Bragantino buscou Vanderlan no Palmeiras. Os dois setoristas reconhecem que Capixaba fez falta ao Bragantino:

— Vanderlan tem feito boas partidas, mas tecnicamente não está no mesmo nível do Juninho. Pelo tempo que ficou fora, apostaria que ele (Vanderlan) inicia a partida no sábado. Mas ele fez muita falta — declarou.

O jogador era visto, inclusive, como uma das referências dentro do elenco:

— Era um cara de liderança. É um jogador bem importante. Sem ele, o time perde bastante poder defensivo. É um cara que organiza defesa — avalia Seixas.

Outro conhecido da Dupla segue como dúvida. O atacante Eduardo Sasha, que tem cinco gols no Brasileirão, sofreu um estiramento leve na coxa esquerda contra o Santos, no domingo passado.

Apesar dos desfalques, o Bragantino terá, contra o Grêmio, a volta de sua referência técnica. O volante John John, que esteve fora da partida contra o Mirassol, na última rodada, cumpriu suspensão e deve iniciar a partida.

Bragantino no Brasileirão após o Mundial

16 jogos

2 vitórias

4 empates

10 derrotas

20.8% de aproveitamento

18 gols marcados

30 gols sofridos