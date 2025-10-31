Preço dos ingressos, gramado e possibilidade de shows: o que o Grêmio planeja com a gestão da Arena

Primeiro jogo do estádio sob o comando da nova gestão será do futebol feminino. Renan Mattos / Agencia RBS

"Hoje é o último dia de uma época do Grêmio". Foi assim que o presidente Alberto Guerra começou a sua fala em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (31), no auditório da Arena, que tinha como intuito informar sobre como funcionará a nova gestão do estádio, que agora será administrado pelo Grêmio.

Foram quase 13 anos de espera até a transferência oficial da gestão, realizada em 16 de outubro. Após comprar os créditos da Arena, em julho, o empresário Marcelo Marques montou uma equipe para gerir o estádio antes de doá-lo ao Grêmio. A partir deste sábado (1°), a Arena do Grêmio será, enfim, do Grêmio.

Por cerca de 35 minutos, Guerra e o vice-presidente Eduardo Magrisso, responsável por conduzir o processo de transição, responderam questionamentos da imprensa e explicaram os próximos passos da nova gestão do estádio. Confira os tópicos:

Preço dos ingressos

Quando Marcelo Marques assumiu a gestão da Arena, em julho, o torcedor percebeu uma queda considerável no preço dos ingressos, que era algo bastante criticado na administração anterior. A partir de agora, a ideia é que os preços não sejam elevados, mas também que não sejam tão baratos, já que o Tricolor terá de pagar a manutenção do estádio.

— Muitos torcedores se beneficiaram com ingressos muito baixos nos últimos três meses, mas a gente tem que chegar no meio termo, não tão alto como era com a Arena, nem tão baixo como era agora. Porque a gente precisa pagar esse equipamento, que é o melhor e maior do país — lembrou Guerra.

Os equipamentos que ele se refere foram adquiridos por Marcelo Marques, bastante elogiado durante a coletiva, para atuar na manutenção da Arena. Segundo o presidente gremista, será um compromisso de sua gestão manter a qualidade dos serviços prestados até então.

O primeiro jogo do Grêmio na Arena sob o comando da nova gestão será justamente neste sábado. A equipe encara o Brasil de Farroupilha pelo jogo de volta das semifinais do Gauchão Feminino. Quanto ao time masculino, o primeiro confronto será na quarta-feira (5), às 20h, contra o Cruzeiro.

Na coletiva, foi informado que a tabela de ingressos será divulgada neste domingo (2), mesmo dia em que terá início a comercialização.

O gramado

Outro aspecto que era criticado pelo torcedor e até por jogadores que passaram pelo Grêmio é o campo da Arena. Eduardo Magrisso informou que a ideia do clube é trocar o gramado do estádio após o último jogo e após o último show deste ano.

— O plano, já adiantando também, é que após o encerramento das atividades do Grêmio e do último show que nós vamos ter aqui no ano, esse gramado seja completamente trocado por uma grama que foi usada na Copa América. Esta sim é uma grama mais resistente às variações de temperatura — revelou o vice-presidente, que lembrou que tal tecnologia foi importada dos Estados Unidos.

Ainda, Magrisso ressaltou que Marcelo Marques também adquiriu um gramado e cedeu ao Grêmio. Sempre que o campo apresentar uma falha, será feita a reposição a partir desse que foi adquirido pelo empresário.

Shows na Arena?

Se antes a organização de shows no estádio não dependia do clube, agora ela depende. Tanto Guerra quanto Magrisso afirmaram que a prioridade será o futebol, respeitando as novas datas impostas pelo calendário da CBF.

— O próprio prefeito Sebastião Mello cobrou muito da gente, que a Arena tem que ser palco de shows. Quando acontecem shows em Porto Alegre, movimenta a cidade, lota a rede hoteleira. E nós não conseguimos dar uma resposta exatamente, porque a nossa prioridade é cumprir o calendário do futebol brasileiro — afirmou Eduardo Magrisso.

O dirigente gremista disse que seria importante para as receitas do clube conciliar as partidas com possíveis shows. Como justificativa, ele lembra do naming rights do estádio, que surge como a possibilidade de maior injeção de recursos.

— Uma das receitas que vai ser muito importante aqui para a Arena é o naming rights, o nome do estádio. Se eu tenho um estádio que só é dedicado ao futebol, o valor do meu direito é um. Se eu tenho um estádio que é dedicado a outros públicos, além do futebol, o valor do meu direito é outro e eu consigo monetizar mais — explicou o vice-presidente.

Troca de chaves

Conforme informado pelo colunista de Zero Hora, Jocimar Farina, o Grêmio iniciou o processo da troca de chaves entre o Estádio Olímpico e a Arena. Agora, o clube busca dar baixa da Alienação Fiduciária em Garantia​​ (AFG), já que passou a ser titular das garantias.

Conforme informado na coletiva, o Grêmio já está em contato com as empresas Karagounis e OAS 26 para fazer a permuta. O clube acredita que o movimento possa ser realizado ainda em novembro. Vale destacar que os bancos que emprestaram recursos para a OAS foram ressarcidos, o que retira qualquer dívida da Arena.

— Nós temos que vencer apenas as questões burocráticas para marcar a data da assinatura da escritura de permuta e fazer não só a transferência da propriedade, mas como a efetiva entrega da posse do Olímpico. Isso deve acontecer ainda no mês de novembro, se não acontecer no mês de novembro por alguma questão burocrática, também vai estar pronto para acontecer logo em seguida — reforçou Magrisso, que ainda citou o clube como um "facilitador" na relação entre OAS 26 e Prefeitura de Porto Alegre.

O time feminino vai jogar na Arena?

O primeiro jogo do Grêmio no comando da administração da Arena será contra o Brasil Farroupilha, no Gauchão Feminino. Durante a coletiva, foi dito que existe o plano de permitir que as mulheres possam atuar mais vezes no estádio. Contudo, será necessário contar com a ajuda de patrocinadores para viabilizar.

— É possível, sim, que nós tenhamos mais jogos do feminino, até para desenvolver o público, porque o feminino tem um público específico para dar o devido retorno às nossas atletas e à comissão técnica. Mas, enquanto a atividade não for autossustentável, vai ter que ser financiada com a ajuda de patrocínios. Aí, a equipe do Grêmio vai fazer — concluiu o vice-presidente do Grêmio.