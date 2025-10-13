Grêmio

Sabatina
Notícia

Pré-candidatos à presidência do Grêmio, Odorico Roman e Paulo Caleffi são entrevistados no Zona Mista; acompanhe ao vivo

Programa vai ao ar no Youtube de GZH a partir das 15h

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS