Pré-candidatos à presidência do Grêmio, Odorico Roman e Paulo Caleffi são entrevistados no Zona Mista; acompanhe ao vivo

Nesta segunda-feira (13), o Zona Mista recebeu Paulo Caleffi e Odorico Roman, pré-candidatos já confirmados à presidência do Grêmio. O programa foi ao ar a partir das 15h, assista abaixo:

A sabatina teve apresentação de Eduardo Gabardo e participação dos comunicadores do Grupo RBS Queki e Marco Souza. Paulo Caleffi foi o entrevistado na primeira hora de programa e, a partir das 16h, foi a vez de Odorico Roman.

A votação dos associados para o Conselho de Administração do Grêmio está marcada para 8 de novembro. Essa eleição, no entanto, depende que as chapas alcancem a cláusula de barreira dentro do Conselho Deliberativo.

Outros nomes ainda podem surgir na corrida eleitoral. As chapas terão o prazo de 20 a 24 de outubro para inscrever seus candidatos. Além de Roman e Paulo Caleffi, outros possíveis candidatos, que já manifestaram o desejo de disputar a eleição presidencial, são Denis Abrahão, Gladimir Chiele e Sérgio Canozzi.