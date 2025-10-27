Pose e faro de artilheiro: Grêmio conta com protagonismo de Carlos Vinícius para mirar a parte de cima do Brasileirão

Carlos Vinícius comemora um dos seus três gols sobre o Juventude. Jeff Botega / Agencia RBS

Percorreu as redes sociais após o Gre-Nal, crianças com a mochila ornamentadas como se fossem a cabine do VAR. É a tal da "mochila maluca", febre entre a gurizada nas escolas. Não se espante se nessa semana a mochila esteja paramentada com as cores do Grêmio e o número 95, a camisa usada por Carlos Vinícius, autor dos três gols do Grêmio na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, no domingo (26).

Também, não estranhe ver a garotada fazendo a "pose". Esse é o nome dado para as comemorações do centroavante gremista. Nela, ele cruza os braços sobre o peito com as mãos encaixadas nas axilas.

— Carlos Vinícius é centroavante — sentenciou o técnico Mano Menezes, após a partida pela 30ª rodada do Brasileirão.

O jogador vive o fenômeno da multiplicação dos gols desde assumir a titularidade, após lesão de Braithwaite. Foram seis nas últimas quatro partidas.

— Muito feliz por contribuir com gols. É a responsabilidade da função. Estou feliz. Essa é a minha função. Os gols estão acontecendo. Feliz pelos três gols, pelos três pontos, em contribuir com o Grêmio — comemorou o herói da tarde.

Conversa descontraída

Seu momento vai ao encontro das sensações de Mano Menezes em sua primeira conversa com o jogador. Descontraído, Mano contou a cena. Conversou com ele em uma madrugada, após uma partida no Rio de Janeiro. O sentimento tem se transformado em gols.

— Desde a conversa que tivemos com ele no Rio de Janeiro. Estávamos trabalhando no pós-jogo para convencê-lo a trabalhar com a gente. Sentimos uma coisa muito boa. Quando sentimos essa coisa boa, que o jogador traz com ele, tem mais chances de dar certo. Ele é a cara do Grêmio — ressaltou o treinador.

As características que são a cara do Grêmio foram explicadas pelo técnico. Mano o definiu como um definidor, um jogador com capacidade de segurar a bola na frente e incomodar os zagueiros.

Contra o Juventude, marcou um gol de pênalti. Outro acossado pelo zagueiro. E no terceiro, dominou, chutou cruzado e e acertou o canto.

Desde Luiz Suárez um jogadores gremista não ia às redes três vezes em 90 minutos. Desde janeiro de 2020, Carlos Vinícius não fazia três gols em um jogo. Daquela vez foi um hat-trick, como os ingleses apelidaram o feito. Ainda pelo Tottenham, anotou um trinca contra o Marina pela FA Cup.