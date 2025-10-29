Por sonho de vaga na Libertadores, Grêmio precisa superar histórico na Arena Corinthians

Último encontro na Arena Corinthians terminou empatado em 0 a 0. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O caminho da América para o Grêmio passa pela Arena Corinthians. Neste domingo (2), em confronto com um adversário direto pela vaga à Libertadores, o Tricolor precisará quebrar um histórico de muito equilíbrio para voltar a Porto Alegre com a vitória.

Um dos dois times com mais campanhas de melhor mandante do Brasileirão no formato atual, três vezes junto de Cruzeiro desde 2006, a equipe paulista está empatada em pontos com o clube gaúcho na tabela. Ambos somam 39 pontos, mas os donos da casa no duelo deste final de semana ocupam o 10º lugar por levarem vantagem no saldo de gols.

Em 12 jogos no palco da partida deste domingo, são 11 jogos oficias na história e um amistoso. Nas partidas valendo pontos, Grêmio e Corinthians venceram um jogo cada. Vitória corintiana no primeiro encontro, com gol de Guerrero, em 2014. O troco veio em 2018, com gol de Cebolinha. O restante do retrospecto é de nove empates, incluindo seis em sequência.

Osmar Loss conhece bem o ambiente que espera pelo Grêmio. Entre trabalho nas categorias de base, auxiliar do time profissional e treinador da equipe principal, o profissional passou mais de cinco anos no clube paulista. Ele viu de perto a força que a torcida é capaz de emprestar ao time.

— A Arena Corinthians consegue criar uma atmosfera que se mantém a favor do clube independente da situação do Corinthians na tabela e em relação a performance. A torcida faz valer o fator local independente de qualquer outro cenário externo a paixão pelo time — opinou.

Leia Mais Com titulares preservados, Grêmio abre preparação para enfrentar o Corinthians

Diferencial no ataque

Atualmente técnico do Persepolis, do Irã, Osmar foi o treinador do Corinthians na única partida que terminou com vitória do Grêmio. Para o confronto desta rodada do Brasileirão, o técnico vê o ataque da equipe paulista como fator com potencial de decidir a partida.

— Realmente, nos últimos anos, o confronto entre Corinthians e Grêmio tem sido decidido nos detalhes. Acredito que ambas equipes têm uma boa chance de vencer, mas no momento atual acredito que o Corinthians esteja mais preparado para garantir os três pontos. Acredito que as defesas são equivalentes, mas os jogadores de ataque do Corinthians estão um passo a frente — afirmou o técnico.

Na atual edição do Brasileirão, o desempenho corintiano dentro de casa não é dos melhores . A equipe é apenas a 14ª melhor mandante, com 22 pontos somados em 14 jogos. São seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 52% dos pontos.

Leia Mais A situação dos lesionados do Grêmio para a reta final do Brasileirão

O problema é que o desempenho do Grêmio como visitante também não entusiasma. O time é o 14º melhor rendimento jogando fora de casa, com 13 pontos em 15 rodadas. São três vitórias, quatro empates e oito derrotas. Um aproveitamento de apenas 29% dos pontos disputados. Rendimento equivalente ao do vice-lanterna Juventude no Brasileirão.