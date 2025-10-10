Peñarol decide comprar atacante do Grêmio

Arezo forçou sua saída do Tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

O Peñarol, do Uruguai, decidiu exercer a opção de compra do atacante Matías Arezo. O clube de Montevidéu já comunicou o jogador sobre a intenção e, a partir de agora, trabalhará em conjunto com o estafe do atleta para definir o formato da negociação, que deve ser concluída até o fim do ano.

No contrato de empréstimo firmado em julho entre Grêmio e Peñarol, ficou estipulado um valor fixo para a aquisição definitiva do jogador. No acordo, os uruguaios precisam desembolsar 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) para confirmar a transferência em definitivo.

Não está descartada, porém, a possibilidade de o Peñarol tentar uma redução no valor e propor um parcelamento mais longo, dentro de um fluxo de pagamentos que se ajuste à sua realidade financeira. Para viabilizar o empréstimo com passe fixado, o clube uruguaio já havia pago 300 mil dólares ao Grêmio.

Aos 22 anos, Arezo tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2028. O atacante foi adquirido pelo clube gaúcho na metade de 2024, por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões à época).