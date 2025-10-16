"Pênalti deveria ter sido marcado": análise do lance que gerou polêmica em Grêmio x São Paulo; veja o vídeo

Mano Menezes na beira do campo. Duda Fortes / Agencia RBS

Logo depois do pênalti que resultou no segundo gol do Grêmio contra o São Paulo, houve uma nova reclamação no jogo nesta quinta-feira (16). Os comandados de Mano Menezes pediram outra infração, desta vez por um toque de mão.

Aos 13 minutos, Marcos Rocha tentou o chute de fora da área. A bola bateu primeiro na coxa do zagueiro Sabino, subiu e pegou no braço do defensor.

A arbitragem ouviu o VAR, mas mandou o jogo seguir. Para o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, o pênalti deveria ter sido marcado.

— É pênalti. O jogador do São Paulo faz um movimento antinatural com o braço. Mesmo que ela possa ter um desvio, aquele braço caracteriza a infração. O pênalti deveria ter sido marcado — analisou.

