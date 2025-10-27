Pela primeira vez desde junho, Grêmio pode repetir a escalação em dois jogos consecutivos

Grêmio não repete o time de uma rodada a outra há quatro meses. Jeff Botega / Agencia RBS

Caso ninguém apresente desconforto, o Grêmio poderá repetir a escalação do jogo contra o Juventude na partida contra o Corinthians, no próximo domingo (2). Seria a primeira vez desde o começo de junho em que Mano Menezes manteria o time igual de uma rodada para outra do Brasileirão.

A curiosidade é a sequência, a mesma de quatro meses atrás. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a formação do Tricolor também foi a mesma contra Juventude e Corinthians.

Desde então, a comissão técnica, por lesões, suspensões ou motivo técnico, não conseguiu reproduzir a mesma base em dois jogos seguidos.

Um único retorno

Apenas Gabriel Grando, ausência no banco na última rodada por desconforto muscular, deverá retornar à lista do Grêmio de relacionados contra o Corinthians. Em recuperação física, ele deve ser alternativa a Volpi, goleiro titular.

Peças importantes como Balbuena, Braithwaite, João Pedro, Ely, Villasanti e Willian devem seguir no Departamento Médico. Apenas este último, que se recupera de fratura no pé direito, ainda pode ser liberado para atuar em 2025.

Dúvidas

A reapresentação gremista ocorre nesta terça-feira (28), no turno da tarde. A programação prevê, na primeira atividade, reavaliação de todo o elenco, principalmente dos jogadores titulares. A tendência é que a partir do segundo treinamento, Mano comece a indicar a escalação.

Serão cinco treinamentos para definições até a viagem para São Paulo, na véspera do confronto. A partida ocorre domingo (2), às 16h, na capital paulista.

Uma dúvida que já foi levantada envolve a lateral direita. João Lucas, que é da posição, com características ofensivas, pode ceder o lugar para Gustavo Martins, zagueiro, mais defensivo, para tentar segurar o ímpeto do Corinthians na Arena Itaquera.