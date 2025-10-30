Paulo Caleffi: por que quero ser presidente do Grêmio

Paulo Caleffi é o candidato da chapa 1. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A candidatura representa a união de muitas forças, não é algo pessoalizado. Vivemos um cenário que oferece uma oportunidade única de recomeço. Toda crise carrega em si a semente da renovação.

O Grêmio tem estrutura, patrimônio e torcida suficientes para reconstruir-se rapidamente, desde que haja direção clara, planejamento sério e uma liderança que una e inspire. É a partir dessa consciência que propomos um novo ciclo: mais humano, mais profissional e mais conectado com quem realmente sustenta o clube, o seu associado e o seu torcedor.

Esse novo momento exige serenidade para compreender os erros do passado e não os repetir, e coragem para tomar as decisões difíceis que recolocarão o Grêmio no caminho das vitórias. Nenhuma transformação será fácil, mas toda mudança é possível quando feita com verdade, trabalho e amor pelo clube.

O Grêmio está diante de uma encruzilhada histórica. A nossa candidatura representa um chamado para reconstruir um Grêmio fiel às suas origens: forte, copeiro e movido pela paixão do seu povo. O torcedor do Grêmio pode ter a certeza de que estará representado por um presidente com muita energia e amor incondicional pelo clube. Iremos devolver o orgulho que os gremistas esperam, retomaremos a nossa identidade, o respeito institucional e o protagonismo esportivo.

Estaremos lado a lado, juntos pelas três cores!