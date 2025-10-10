Paulo Caleffi detalha funções de Danrlei e Maicon em sua gestão caso seja eleito presidente do Grêmio

Paulo Caleffi falou sobre diversos assuntos. Entre eles reafirmou que Danrlei e Maicon, ídolos do clube, estarão com ele caso seja eleito. GZH / YouTube / Reprodução

Em entrevista ao programa Sem Filtro, do YouTube de GZH desta quinta-feira (9), o pré-candidato à presidência do Grêmio Paulo Caleffi falou sobre diversos assuntos. Entre eles reafirmou que Danrlei e Maicon, ídolos do clube, estarão com ele caso seja eleito. O concorrente também comentou sobre a gestão da Arena, projetos para o entorno do estádio e Felipão.

Caleffi começou a entrevista falando sobre Arena, comprada por Marcelo Marques, que deixou a pré-candidatura à presidência do Tricolor, além de comentar do gramado do estádio e outras melhorias trazidas pelo empresário recentemente:

— O Marcelo tem todo o mérito nessa situação, ele resolveu um baita de um problema para o clube. O Marcelo mostrou que tinha como melhorar o gramado da Arena. Até o Wi-Fi tem a esplanada tem agora. Hoje fica evidenciado que, na verdade, era uma questão de vontade. Por essa batalha existente nos bastidores entre Grêmio e a então gestora do estádio — afirma.

Sobre possíveis nomes certos para sua gestão, Caleffi reafirmou que os ídolos Maicon e Danrlei estarão juntos na sua caminhada, caso seja eleito:

— O Maicon gosta muito (do ambiente do clube). É o bastidor político do Grêmio, A ideia da vinda do Maicon é de fazer uma celeuma, uma bagunça com o Danrlei. O Danrlei, ele vem como um cargo remunerado. Ele se preparou para isso, tem estudado, fez curso de licença B para treinador. Ele fez o curso de gestão da CBF, que é o principal curso que nós temos à disposição de quem venha se colocar no mercado executivo do futebol, assim como o Maicon. Ele está com muita vontade de vir trabalhar no Grêmio — afirma.

Sobre a função do ex-goleiro campeão da América e do Brasileirão, em 1995 e 1996, respectivamente, o pré-candidato deu um pouco mais de detalhes:

— O Danrlei vai ter uma função mais de gerenciamento, mais de repórter à imprensa e ao torcedor, nas falas mais consecutivas. Um diretor esportivo. Ele vem para esse cargo, de gerenciamento, uma situação mais administrativa. O Danrlei não é mais o Danrlei atleta. Ele teve uma maturidade pessoal e ele reconhece isso de maneira grandiosa na atividade dele política. Tem cinco mandatos, né? — diz.

Já sobre Maicon, Caleffi adianta que ele trabalhará muito próximo ao vestiário:

— O Maicon para uma função mais técnica com os jogadores e comissão técnica, no vestiário. Ali ele vai estar. Ele também não é mais aquele atleta, o Maicon está se preparando para ser esse gestor, mas aqui tem que ficar claro, os dois sabem bem que estão tendo uma grande oportunidade.

Coordenador técnico para 2026

E se Felipão estará no ano que vem caso o pré-candidato seja eleito, Caleffi falou que não quer se aproveitar da importância que o atual coordenador técnico e ídolo tem com o clube:

— O espaço está aberto para o Felipão, mas eu não vou me utilizar da imagem dele para dizer que ele é núcleo do processo. Nós não conversamos, eu sequer conheço o Felipão pessoalmente. Eu jamais vou ter uma atitude dessas, porque eu tenho muito respeito. O Felipão é um patrimônio do Grêmio e se ele quiser permanecer, ele vai estar junto nessa empreitada nossa para botar o Grêmio no lugar onde ele, Felipão, sabe bem — concluiu.

"Torcedor do Interior terá mais conforto quando vier para cá"

Caleffi também comentou de uma nova loja do clube na esplanada do estádio, espaços gastronômicos e até melhorias ao entorno da Arena:

— Abrir uma nova loja Grêmio Mania no setor leste. A loja nossa ali do setor oeste não dá conta do torcedor, que em diversos jogos relata isso, com filas astronômicas. Nós temos a prevista ampliação de espaço para estacionar os ônibus e uma área com churrasqueiras. O torcedor do Interior terá mais conforto quando vier para cá – revela.

O pré-candidato também comentou sobre a possibilidade de naming rights na Arena:

— Nós temos a venda de name rights, que é possível e tem que ser efetivada, mas com a capacidade do Grêmio. Ou seja, não é porque nós estamos num momento de dificuldade financeira que nós vamos aceitar a primeira negociação que aparecer. E ações de match day, que elas estão sendo trabalhadas com muito carinho por um grupo de profissionais acostumados com o futebol. A gente está trazendo o nosso futuro — comenta.

