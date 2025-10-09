Grêmio

Finanças
Notícia

Patrocinadora atrasa pagamentos, e Grêmio busca alternativas para ajustar contas

Alfa, que ocupa o principal espaço da camisa, não fará mais pagamentos ao Tricolor em 2025

Bruno Flores

Enviar email

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS