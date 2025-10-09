Patrocinadora atrasa pagamentos, e Grêmio busca alternativas para ajustar contas

Grêmio tem a Alfa como patrocinadora master na camisa. Cássio Caberlon / C2 Content/Divulgação

O Grêmio estuda recorrer a bancos em breve em função de um rearranjo financeiro de sua patrocinadora master. A Alfa, casa de apostas que ocupa o principal espaço da camisa do Tricolor, atrasará os pagamentos dos meses finais de 2025. Um impacto inesperado para a situação das contas do clube.

A reportagem de Zero Hora apurou que o patrocinador entrou em contato com a direção gremista para avisar que não teria condições de pagar em dia as parcelas dos meses de outubro, novembro e dezembro. Procurada pela reportagem, a Alfa disse que não comentará o assunto publicamente.

"A Alfa Entretenimento não comenta suas relações comerciais ou cláusulas financeiras com parceiros e clubes. Essa é uma premissa que está na empresa desde o início, quando a mesma iniciou suas parcerias. A Alfa reafirma sua postura de transparência e integridade, sempre pautada pelo cumprimento das normas e seus valores", diz nota da patrocinadora.

Juros de empréstimos

Ainda assim, a casa de apostas se comprometeu a quitar todo o valor atrasado em janeiro de 2026. A patrocinadora também disse que assumirá os custos dos juros de eventuais empréstimos tomados pelo Tricolor para cumprir com os pagamentos do dia-a-dia.

Quanto a Alfa paga ao Tricolor?

Mensalmente, a Alfa paga pouco mais de R$ 4 milhões ao Grêmio. Até o fim deste ano, deixarão de entrar cerca de R$ 12 milhões nos cofres do Tricolor. Anualmente, o clube recebe R$ 50 milhões pelo contrato de patrocínio.

E o patrocínio do Inter?

O Inter também tem a mesma patrocinadora e um contrato similar. Porém, segundo apuração de ZH, a direção colorada garante que não há atraso ou indicativo de adiamento dos repasses da empresa.