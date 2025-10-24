Os números que apontam cria da base do Grêmio como favorito à titularidade da lateral direita

Gustavo Martins foi titular contra o Bahia, cumprindo a função na lateral após lesão da Marcos Rocha. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Com Marcos Rocha e João Pedro no departamento médico, o zagueiro Gustavo Martins é o favorito para ganhar uma sequência na lateral direita do Grêmio, mesmo que João Lucas esteja à disposição.

Um dos trunfos do defensor de 23 anos é a solidez defensiva. Conforme levantamento feito por Zero Hora, o Tricolor sofreu menos gols no Brasileirão quando o atleta foi improvisado na lateral.

Pela competição nacional, Gustavo Martins atuou 617 minutos em nove partidas como lateral-direito, sendo que iniciou sete delas como titular. Nestas partidas, a equipe sofreu apenas sete gols, o que dá uma média de 1,02 gol sofrido a cada 90 minutos.

Nos 1.993 minutos em que o atleta ou atuou na zaga ou ficou fora da partida, o Tricolor sofreu 30 gols, o que dá uma média de 1,35 gol sofrido a cada a 90 minutos.

Solidez defensiva

A avaliação é de que, apesar de ser zagueiro de origem, Gustavo Martins vem aprovando por ser um lateral marcador, dando solidez defensiva ao priorizar a marcação e não o apoio.

Por isso, ganha a força a possibilidade de o jovem ser titular enquanto o técnico Mano Menezes não contar com o titular Marcos Rocha, que deve ficar pelo menos um mês fora dos gramados por conta de uma lesão.

Os números de Gustavo Martins como lateral-direito são considerados relevantes em relação aos gols sofridos. Em contrapartida, o aproveitamento do time nos sete jogos em que o zagueiro começou improvisado no flanco é de 43%, apenas ligeiramente superior aos 41,5% apresentados pela equipe no Brasileirão até agora.

Por isso, a depender da estratégia pensada por Mano Menezes para o jogo contra o Juventude, no domingo (26), às 16h, na Arena, o nome de João Lucas, que é originalmente da função, não está totalmente descartado.