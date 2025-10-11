Os gols e os melhores momentos do jogo-treino do Grêmio; veja o vídeo

Partida contou a presença de mais de 14 mil torcedores. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio venceu o Brasil de Pelotas por 5 a 0 em jogo-treino na manhã deste sábado (11). Mais de 14 mil torcedores estiveram na Arena e doaram cerca cinco toneladas de brinquedos.

Os gols do Tricolor foram marcados por Amuzu, Alysson (duas vezes) e André Henrique no primeiro tempo. Na segunda etapa, Jardiel completou o placar.

Dentro de casa, o mandante foi superior ao Brasil de Pelotas. Amuzu abriu o placar para o Grêmio aos 20 minutos do primeiro tempo, após dividida dentro da área. De letra, Alysson ampliou o placar aos 36 minutos e marcou o seu segundo gol, o terceiro para o Tricolor, um minuto depois.

André Henrique fez o quarto gol do Tricolor, após um passe de Edenilson. No segundo tempo, com um contra-ataque, Jardiel fechou o placar.

Confira os gols e os melhores momentos de Grêmio e Brasil de Pelotas