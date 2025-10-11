Grêmio

Três nomes
Notícia

Os destaques do Grêmio na goleada sobre o Brasil de Pelotas

André Henrique, Alysson e Amuzu foram os principais nomes na vitória por 5 a 0 em jogo-treino na Arena

Marco Souza

