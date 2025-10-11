Os destaques do Grêmio na goleada sobre o Brasil de Pelotas

Mano Menezes saiu satisfeito da Arena. Depois de um início mais lento, o primeiro tempo da goleada sobre o Xavante terminou com um nível de atuação dentro do esperado pela comissão técnica. O Grêmio abafou a saída de bola do adversário, conectou os ataques com troca de passes e aproveitou as chances criadas.
O jogador de melhor rendimento individual no trabalho foi André Henrique. O centroavante entrou aos 30 minutos do primeiro tempo, para Carlos Vinícius ser preservado. A movimentação do atacante rendeu três dos cinco gols gremistas do dia. Ele deu duas assistências para Alysson e marcou o seu após boa combinação coletiva.
Alysson também recebeu elogios pelo rendimento. Pelo lado direito, o atacante mostrou a movimentação que Mano cobrava. Ele apareceu duas vezes na área, aproveitando espaços criados pelos deslocamentos de André Henrique e fez um gol de letra e outro em chute cruzado.
O terceiro destaque fica por conta de Amuzu. Titular na atividade, o belga fez boas combinações com Lucas Esteves. Além de mostrar qualidade nas arrancadas, o atacante também foi competente dentro da área. Ele ganhou uma dividida no corpo e finalizou com precisão para abrir o placar da atividade.
