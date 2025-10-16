Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h, pela 28ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.
O Tricolor vem de derrota para o Bragantino por 1 a 0 na última rodada. Já o São Paulo perdeu o clássico contra o Palmeiras por 3 a 2, de virada.
Escalações para Grêmio x São Paulo
Grêmio: Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Arthur, Dodi e Edenilson; Alysson, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Mano Menezes
São Paulo: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maílton, Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell; Tapia e Luciano. Técnico: Hernan Crespo
Arbitragem para Grêmio x São Paulo
- Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES). VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ).
Onde assistir a Grêmio x São Paulo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere e o SporTV anunciam a transmissão.
Ingressos para Grêmio x São Paulo
Com promoção de ingressos para o setor Gramado Sul, as vendas iniciaram para os sócios noe sábado (11), pelo site arenapoa.com.br. Para não-sócios, as vendas abriram na segunda-feira (13), às 10h.
Em alusão ao Outubro Rosa, os ingressos para o setor Gramado Sul estarão com valor promocional de R$ 60,00.
