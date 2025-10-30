Odorico Roman: por que quero ser presidente do Grêmio

Odorico Roman é o candidato da chapa 2. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Concorro a presidente porque o Grêmio para mim é um valor e um sentido de vida. Sou um gremista apaixonado, sócio há 43 anos e estou preparado para o meu maior desafio: estar à frente do clube do meu coração. Tenho sólida formação nas áreas de economia, finanças e gestão e muitos anos de experiência como gestor. Isso me dá plenas condições de conduzir uma instituição do porte do Grêmio. Minha trajetória permitiu conhecer o clube profundamente, aprendendo com dirigentes vencedores, como Fábio Koff.

Tanto na área administrativa, como no futebol, onde estive no ciclo mais vitorioso da última década: as conquistas da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017. Tenho plenas condições de me dedicar ao clube de forma integral, como o cargo de presidente exige.

Apoiado por Celso Rigo, um parceiro histórico, o que nos move é a convicção de que o Grêmio precisa voltar a ser competitivo, respeitado e vencedor. O Grêmio precisa de método, técnica e decisões profissionais em todas as áreas. Nosso projeto trará para o clube grandes profissionais de mercado, especialistas para as áreas estratégicas, análise de dados aplicada ao futebol, governança moderna e metas claras de desempenho. Queremos um Grêmio que dispute títulos no futebol feminino e masculino, que revele jogadores, que contrate com convicção e não por tentativa e erro.

A conquista da gestão da Arena, possibilitada pelo grandioso gesto de Marcelo Marques, abriu uma janela de oportunidade que precisa ser bem utilizada. Mais do que um estádio, ela será um ativo estratégico a recolocar o Grêmio em outro patamar. Para isso, traremos um CEO com experiência mundial no mercado do futebol. O CT profissional será ampliado e modernizado, elevando a preparação, a ciência do esporte e o rendimento dos atletas.

O presente do Grêmio exige responsabilidade financeira, liderança agregadora e decisões maduras. Exige alguém que saiba equilibrar a pressão da arquibancada com a serenidade do gestor. Exige alguém que saiba unir pessoas, construir consensos e conduzir o Grêmio com firmeza e visão de longo prazo. Construímos e iremos executar o nosso projeto com essas premissas e com pessoas dispostas a servir ao clube.

Se o torcedor quer mais do que promessas, o caminho é claro. É hora de devolver ao Grêmio o tamanho que ele tem, com trabalho, competência e coragem. Porque o Grêmio merece estar no topo e nós sabemos o caminho das conquistas.

A Chapa 2 representa o melhor projeto para o Grêmio. Com a Chapa 2, o futuro é azul.