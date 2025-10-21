Odorico Roman explica utilização da Arena e planos para montagem do elenco caso seja eleito presidente do Grêmio

Odorico Roman participou do Sem Filtro. Reprodução / YouTube GZH

Em entrevista ao programa Sem Filtro, do YouTube de GZH desta terça-feira (21), o candidato à presidência do Grêmio Odorico Roman falou sobre diversos assuntos. Ele explicou os planos para o elenco e comissão técnica, garantindo a permanência de Felipão como coordenador caso seja eleito. O concorrente também trouxe detalhes de como pretende utilizar a Arena para gerar receitas ao Tricolor.

Primeiro, Odorico falou sobre a escolha do nome dele como pré-candidato, vindo de uma chapa que conta com o apoio de Marcelo Marques, o qual desistiu da candidatura.

Leia Mais Ex-CEO do Grêmio lidera recuperação judicial histórica entre clubes do Brasil

— Após a desistência, eu tenho a sensação de que o Celso Rigo e o Marcelo Marques devem ter conversado e tenha surgido o meu nome como substituto. E o que aconteceu foi que eu recebi aquilo como uma convocação — revelou.

Sobre a Arena, o candidato explicou como gerar receitas para o clube com o estádio que foi comprado por Marcelo Marques e será repassado ao Grêmio.

— A renda dos jogos vai passar a ser do Grêmio. A exploração plena da Arena precisa um de profissional capacitado para isso. E nós estamos trazendo um CEO que é especialista em futebol. É um gestor que vive o mundo do futebol há muito tempo — revelou.

O profissional é Alex Leitão, o qual tem mais de 20 anos de liderança em operações globais de futebol e negócios. Recentemente foi CEO do Neom SC, da Arábia Saudita. Também foi CEO do Athlético-PR em 2024 e do Orlando City entre 2015 e 2022, liderando a entrada do clube na Major League Soccer.

Entre as estratégias, Odorico praticamente descartou show de grande porte no gramado da Arena. O pré-candidato repetiu o discurso de Marcelo Marques de que "show é só do Grêmio".

Estrutura do futebol e montagem do elenco

Sendo eleito, Odorico Roman quer reestruturar algumas partes da diretoria de futebol gremista. Na função de executivo, o concorrente afirma que será um "profissional".

— Vamos ter um executivo profissional, conhecedor da função e de mercado. O Grêmio não pode colocar num cargo importante como executivo de futebol alguém que não tem experiência, que seja alguém que está aprendendo. Nós temos que contratar um profissional pronto e capaz, que sente na cadeira e eu diga para ele: "olha aqui, tu tem 37 jogadores, eu preciso que tu limpe aqui número x". Tem que saber como fazer e que os coloque no mercado com um ganho possível — explicou.

Odorico garantiu a permanência de Felipão como coordenador técnico do Tricolor. Sobre o treinador para 2026, o concorrente não descartou o nome de Mano Menezes.

— O Felipão vai permanecer conosco, porque é uma pessoa que dá equilíbrio dentro do vestiário. O Mano Menezes é o técnico do Grêmio, nós estamos acompanhando e torcendo por ele, no final do ano vamos avaliar. Vamos ver como termina o ano e vamos tomar uma decisão — disse.

Em relação a montagem do elenco já para o primeiro ano de um possível mandato, o pré-candidato garantiu uma grande contratação pelo menos, mas evitou falar em nomes. O concorrente deseja que essa seja a sua primeira função como presidente do Grêmio.

— Se eu puder anunciar um jogador diferenciado, nós vamos anunciar um jogador diferenciado. Uma medida também imediata que quero fazer no primeiro dia é estabelecer um estudo para implantar o check-in na Arena — revelou.

Odorico ainda afirmou que há investidores para ajudar na formação de um time competitivo.

— Nós temos apoiadores que podem fazer o aporte necessário para essa arrancada. Então, eu entendo também que a janela foi boa, o Grêmio tem uma boa base, mas nós precisamos de alguns reforços para ter um time mais competitivo. Porque o nosso objetivo é formar um grande time de futebol.

Confira na íntegra a entrevista: