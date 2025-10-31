Odorico Roman e Paulo Caleffi avançam para o segundo turno das eleições presidenciais do Grêmio

Candidatos ultrapassaram a cláusula de barreira de 20% dos votos do Conselho nesta quinta-feira (30). Renan Mattos / Agência RBS

Os candidatos Odorico Roman e Paulo Caleffi estão no segundo turno das eleições presidenciais do Grêmio. Na noite desta quinta-feira (30), em votação realizada no Auditório da Arena, entre os membros do Conselho Deliberativo, os dois ultrapassaram a cláusula de barreira de 20% dos votos do conselheiros para avançar ao segundo turno das eleições.

O pleito entre os sócios acontece em 8 de novembro, na Arena, com votação pela internet. Para participar do pleito, o associado precisa atender a alguns requisitos: ter mais de 16 anos, fazer parte do quadro social há pelo menos dois anos ininterruptos e estar em dia com as mensalidades nos 12 meses anteriores à eleição. Isso significa que as competências até outubro de 2025 devem estar quitadas até o dia 31 de outubro.

Dos 313 votos possíveis, a chapa 2 levou a maioria. A candidatura de Odorico Roman conseguiu 188 votos. Depois, apareceu a chapa de Paulo Caleffi, com 100 votos. A chapa 3, de Jorge Bastos, fez 23 votos. Dois conselheiros votaram em branco.

De acordo com os dados do quadro social do Grêmio, cerca de 42 mil sócios estão aptos a votar no próximo dia 8.

A eleição e o que disseram os candidatos

O pleito transcorreu de forma rápida. A eleição, que começou por volta das 19h no Auditório da Arena, foi encerrada pouco mais de duas horas depois. E foi realizada normalmente, sem qualquer tipo de intercorrência.

No total, 312 conselheiros compareceram à votação. O anúncio oficial do resultado aconteceu por volta das 21h20min.

Leia Mais Grêmio dá início à eleição presidencial com clima de disputa acirrada na Arena

O primeiro a falar na zona mista após a definição do primeiro turno do pleito foi Paulo Caleffi. Em sua manifestação, ele agradeceu à dedicação dos membros da chapa, e comemorou a ida ao pátio:

Ao se manifestar sobre como seria um eventual mandato, Caleffi declarou que trata-se de um projeto "sem improviso":

— Vocês vão ter um presidente que vai estar no front de batalha, para entregar o Grêmio que vocês esperam — destacou.

Depois, foi a vez de Odorico Roman se manifestar. Primeiro, agradeceu a porcentagem expressiva (65% dos votos dos conselheiros), e explicou o motivo do pedido de impugnação da candidatura adversária:

— Isso é uma demonstração do vigor da nossa candidatura. E o motivo de pedido de impugnação é muito claro: não pode ter parentes que atuem como agentes de jogadores.

A alegação do grupo de Odorico é que um dos candidatos à vice-presidência do clube, Luigi Antonio Gerace, tem um filho que trabalha agenciando atletas.

Questionado sobre anúncios de jogadores antes do segundo turno da eleição, Odorico disse que não seria "irresponsável" em realizar anúncios antes do pleto. E disse que trata-se de uma eleição ainda indefinida:

— É um resultado significativo, mas não somos favoritos. Não é a eleição do Conselho Deliberativo que define. Foi uma vitória importante, mas o voto do sócio é que vai decidir — ponderou

Pedido de impugnação

Na noite de quarta-feira (29), a chapa de Odorico Roman pediu a impugnação da candidatura de Paulo Caleffi. O presidente da Comissão eleitoral, Almir Porto, confirmou que houve o pedido de impugnação da chapa completa.

Com relator designado especialmente para o caso, a comissão deve apresentar um parecer. A decisão deve ocorrer em até dois dias.

Ainda segundo Porto, caso o pedido seja acolhido, com a confirmação do recurso da comissão especial, apenas a chapa habilitada permaneceria no pleito. Assim, a eleição seria decidida por aclamação.

Como foi a eleição no Conselho Deliberativo do Grêmio