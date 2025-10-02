"O time está melhorando", avalia Mano Menezes após Grêmio chegar ao quarto jogo consecutivo sem derrota

Técnico entendeu que o resultado contra o Santos foi justo dadas as circunstâncias da partida. Bruno Flores / Agencia RBS

Por mais que o Grêmio tenha deixado escapar a vitória contra o Santos, em jogo da 26ª rodada do Brasileirão, o time chegou ao quarto jogo consecutivo sem derrota e segue na parte de cima da tabela. O empate em 1 a 1 deixou o time na 10ª colocação.

Em entrevista coletiva após a partida, Mano Menezes destacou a evolução da equipe nas últimas rodadas, principalmente em jogos fora de casa. Longe da Arena, a equipe também está invicta há quatro partidas, somando vitórias contra Inter e Atlético-MG, além de empates contra Santos e Flamengo.

— A equipe está mais mais estável como um todo, mais madura, entendendo bem o que ela quer fazer quando se estabelece maneiras diferentes de atuar. E já fez bons jogos fora de casa, desde o jogo do Atlético Mineiro, do jogo do Flamengo. A gente já tem uma estabilidade de equipe que dá segurança para nós brigarmos por resultados e pontos também fora de casa. Então é isso que nós vamos fazer — destacou o técnico.

Mano fez questão de reforçar que percebe a melhora nas atuações do time desde antes da sequência de resultados positivos começar. Mesmo assim, ele optava por não externar tal opinião, visto que os resultados não estavam sendo os ideais.

— Todos estamos melhorando um pouco, porque o time está melhorando. E isso tem a ver com com coisas importantes, provavelmente, que fizemos nesse período. Falamos muito sobre isso, que tínhamos sinais internos de melhora. Não era possível falar abertamente, porque o resultado não vinha, então fica um negócio meio sem sentido. Mas vocês estão vendo em pequenos detalhes, ou já em detalhes significativos, que a equipe realmente tem melhorado em todos os aspectos — concluiu o treinador gremista.

O Tricolor volta a entrar em campo neste sábado (4). Às 18h30min, o Grêmio enfrentará o Bragantino, no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 27ª rodada.