O que os candidatos à presidência do Grêmio dizem sobre a permanência de Mano Menezes para 2026

Mano Menezes tem contrato com o clube até o fim de 2025. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

As eleições presidenciais do Grêmio para o próximo triênio terão seu primeiro capítulo nesta quinta-feira (30). E uma das decisões mais importantes para o vencedor da disputa é a definição de quem será o comandante da equipe.

Após a vitória sobre o Juventude, Mano Menezes falou sobre a situação. O técnico tem contrato com o Grêmio até o final de 2025, mas com cláusula de renovação para a próxima temporada.

Apesar da questão contratual, o treinador afirmou que aguardará a definição política no clube para saber se segue ou não como treinador do clube.

— Sempre procuro ficar e trabalhar com quem quer trabalhar comigo. Nunca fiz uma exigência de contrato, mesmo que tivesse cláusula. Acho que todo presidente tem o direito de escolher o treinador com quem ele quer trabalhar. É um cargo de confiança. Até 31 de dezembro vou entregar tudo que eu posso. Se no dia 1º as pessoas entenderam de outra maneira, têm todo o direito — disse o treinador.

Após a manifestação do Mano, Zero Hora ouviu os três candidatos à presidência do Grêmio sobre a situação do atual técnico. Confira as respostas de Paulo Caleffi, Odorico Roman e Jorge Bastos.

Paulo Caleffi (Chapa 1)

"Não irei me manifestar publicamente sobre a permanência ou não do Mano. É desrespeitoso sob qualquer perspectiva. Seja para se aproveitar da imagem dele visando eventual proveito eleitoral, seja por deixar de transmitir diretamente a ele o não prosseguimento do trabalho. Trabalho sério no futebol começa com olho no olho, gestão de pessoas e seriedade na condução das questões do Grêmio".

Odorico Roman (Chapa 2)

"Tenho dito que o Mano agrada. Que o trabalho cresceu após a janela. É um técnico que arruma times rapidamente, dá mecânica e organização. E ao final do ano será avaliado o trabalho, encerrada a temporada".

Jorge Bastos (Chapa 3)

"Não iremos tratar de treinador, pois o clube está na reta final de uma competição e o foco é classificar para a Libertadores".