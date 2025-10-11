O que observar no jogo-treino do Grêmio contra o Brasil de Pelotas na Arena

Mano Menezes observará ajustes feitos no time. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Será a chance de Mano Menezes observar o time que será utilizado contra o São Paulo, na próxima quinta-feira (16), com a volta de peças que fizeram falta nas últimas partidas.

O evento terá a presença do torcedor, algo viabilizado pela gestão do estádio estar sob o controle de Marcelo Marques. A torcida poderá comparecer mediante doação de um brinquedo em bom estado ou terá a opção de fazer a doação de valor mínimo de R$ 10, destinado ao Instituto Geração Tricolor (IGT), via QR Code.

O estacionamento E1 estará disponível aos torcedores, com o preço único de R$10,00. O acesso será feito pelo portão 1, a partir das 9h.

Mas a principal atração estará dentro de campo. Pela semana de trabalho no CT Luiz Carvalho, Mano terá três retornos considerados fundamentais para o time principal. Marcos Rocha, Cuéllar e Carlos Vinícius voltam para a equipe. E a oportunidade de jogar contra o Brasil-Pel será importante para o trio recuperar o ritmo de jogo antes da partida contra o São Paulo.

Pontos de atenção

Movimentação de Arthur, que deve ter Cuéllar como companheiro, deve ser observada. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A comissão técnica pretende usar o trabalho deste sábado como um ensaio para a movimentação de alguns pontos treinados. O ajuste da organização ofensiva, que deve repetir a formação com dois pontas mais atacantes do que armadores, com Pavon e Alysson.

Cuéllar e Arthur também são considerados peças que precisam de mais tempo juntas em campo. A dupla de volantes deu boa resposta nos jogos contra Mirassol e no Gre-Nal, mas depois não jogaram mais um ao lado do outro. Então Mano pretende afinar alguns pontos da movimentação deles.

Desfalques

Apesar do próximo compromisso estar previsto apenas para a quinta-feira, a comissão ainda trabalha para minimizar alguns desfalques. O mais notório é o do meia Willian, que se recupera de lesão no pé e deve ser opção apenas para a reta final do Brasileirão.

Além da ausência de Noriega, que participou na noite de sexta-feira (10) de um amistoso do Peru contra o Chile — seleção para a qual Aravena foi convocado —, Mano deve ter outros desfalques para a atividade. Tiago Volpi segue em recuperação de um problema muscular.

Situação parecida com a de Monsalve, que foi submetido a cirurgia no ombro direito em julho. Recentemente, o meia voltou a fazer algumas atividades com os companheiros no gramado.