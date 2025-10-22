O que falta para o Grêmio aumentar a capacidade da Arena em até 3 mil lugares

Tapume será retirado para ampliação da Arquibancada Norte. Rafael Favero / ge.globo

O Grêmio tenta aumentar a capacidade da Arena entre 2 mil e 3 mil lugares. Para isso, precisam ser instaladas barras de contenção na Arquibancada Norte, que foi ampliada com o recuo de um tapume com os dizeres "A torcida mais fanática do Brasil".

De acordo com o vice-presidente do Grêmio Eduardo Magrisso, as novas barras de contenção estão encomendadas. Depois que forem instaladas, o espaço passará por vistoria do Corpo de Bombeiros para atualização do Plano de Proteção e Prevenção contra Incêndios (PPCI).

10 mil na Arquibancada Norte

Quando houver a aprovação dos bombeiros, poderão ser vendidos mais ingressos para a Arquibancada Norte, que hoje tem capacidade para 7 mil pessoas. O setor, que não tem cadeiras e tem os ingressos mais populares, pode chegar a 10 mil. A ampliação exata será definida na vistoria. Por enquanto, não há prazo para o trabalho ser concluído.