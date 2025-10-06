Grêmio

Polêmica
Notícia

O que diz especialista sobre pedido de anulação de cartão recebido por Kannemann contra o Bragantino

Argentino foi expulso de forma polêmica ainda no primeiro tempo da partida em Bragança Paulista

João Praetzel

Esportes

