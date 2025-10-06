O que diz especialista sobre pedido de anulação de cartão recebido por Kannemann contra o Bragantino

Kannemann foi advertido ainda no primeiro tempo. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio pedirá a anulação do cartão vermelho recebido por Kannemann na derrota para o Bragantino no último sábado (4). A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.globo e confirmada pela reportagem de Zero Hora.

A expulsão polêmica do argentino ocorreu já na parte final do primeiro tempo. O árbitro considerou conduta violenta contra Pedro Henrique, dentro da área, antes de uma cobrança de falta na intermediária. Kannemann recebeu vermelho direto, mas não houve a marcação de pênalti porque a cobrança ainda não havia ocorrido.

O torcedor gremista pode ter em sua cabeça a retirada do cartão para Gonzalo Plata, jogador do Flamengo, na Libertadores. No entanto, Andrei Kampff, jornalista no site "Lei em Campo" e advogado desportivo, afirma que a situação é diferente.

— A Justiça Desportiva no Brasil é diferente do Comitê Disciplinar da Conmebol. Aqui, esse tipo de revisão sumária não existe: o CBJD é um código jurisdicional e não confere à CBF nem ao STJD poder para revisar ou apagar cartões aplicados em campo. Pra se anular, teria que haver um “erro de direito, comprovado de maneira cabal”. Ou seja, o juiz aplicou o cartão porque desconhecia a regra do jogo. Portanto, entendo que não cabe anulação do vermelho de Kannemann — explicou em contato com Zero Hora.

A diretoria pretende aproveitar o período sem jogos pelo Brasileirão devido à data Fifa para intensificar as reclamações e formalizar a insatisfação com a arbitragem. Uma visita já está prevista presencialmente na sede da CBF nesta segunda-feira (6).