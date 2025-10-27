O que Arthur, destaque do Grêmio, pensa sobre voltar à Seleção Brasileira

Arthur foi novamente um dos melhores do time na vitória sobre o Juventude. Jeff Botega / Agencia RBS

Não é exagero dizer que o futebol do Grêmio na temporada de 2025 é dividido entre antes e depois de Arthur. O retorno do volante, após sete anos na Europa, injetou qualidade à equipe tricolor: está entre os melhores passadores do Brasileirão desde sua chegada, segundo o portal R10 Score.

Suas atuações e números fazem com que muitos gremistas já cogitem o retorno de Arthur à Seleção Brasileira.

Após a vitória do Tricolor por 3 a 1 sobre o Juventude, ele falou sobre a possibilidade de ser convocado à Amarelinha, destacando foco no Grêmio:

— Acho que o meu principal objetivo é ajudar o Grêmio, fazendo boas atuações, e aí depois vamos ver se vou ser convocado ou não. É um objetivo meu (ser convocado), mas estou focado no Grêmio, fazendo o meu melhor aqui, depois, se a convocação vier, que venha.